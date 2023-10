Los amigables vecinos Peter Parker y Miles Morales están de vuelta. Los dos Spider-Man que protegen Nueva York regresan en una nueva aventura llamada Marvel’s Spider-Man 2, un videojuego que se lanzó este 20 de octubre de manera exclusiva en PS5. El Comercio pudo jugar de manera anticipada este título y te adelantamos que se trata de uno de los imprescindibles de la consola de Sony.

Para quien no lo sepa, Marvel’s Spider-Man 2 es la continuación de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2020) y de Marvel’s Spider-Man (2018). El nuevo videojuego ha estado en las manos del estudio Insomniac Games.

Este título pertenece al género de aventuras y estrenó en exclusiva de la PS5 el 20 de octubre. Asimismo, Spider-Man 2 cuenta con un gigantesco mundo abierto en el que podemos recorrer los barrios newyorkinos como Queens, Brooklyn, Greenwich, Chinatown, Manhattan y más.

Ahora bien, te contamos nuestra opinión sobre Marvel’s Spider-Man 2, tanto de sus gráficos, historia como la jugabilidad. ¿Valió la pena la espera? En el titular ya viste un adelanto: sí y mucho.

Historia

Ya lo habíamos visto con Spider-Man 1 y con Miles Morales, Insomniac Games sabe cómo contar una buena historia del Hombre Araña. Eso, como no podía ser de otra forma, se ha repetido con Spider-Man 2. De principio a fin tenemos una trama interesante, divertida y madura.

Aunque el inicio del juego tarda un poco en arrancar, no pasa mucho para que vayamos directo a la acción y no paremos hasta el final. Pero tranquilidad: no es un tren descarrilado de acción, también encontramos momentos para tomar un respiro y salvar Nueva York.

Spider-Man trae a enemigos como Sandman, Venom o Kraven. / Sony

¿Y de qué trata Spider-Man 2? La historia se ubica tiempo después de los eventos de Spider-Man Miles Morales. Tanto Peter como Miles se vienen desempeñando como los Spider-Man de la ciudad. Todo marcha con relativa normalidad hasta que aparece Sandman, un villano que controla la arena. Luego de capturarlo descubrimos que a Nueva York han llegado unos cazadores en busca de luchadores fuertes.

Este grupo es comandado por Kraven, uno de los grandes adversarios del Hombre Araña en los cómics y el rival a derrotar en el videojuego. Este humano, que tiene el objetivo de acabar contra los rivales más poderosos de la ciudad, ha empezado una cacería. Peter y Miles buscan detenerlo.

Kraven es uno de los jefes principales de Spider-Man 2. / Sony

No es el único enemigo a vencer en Spider-Man 2, pues ya desde la portada y tráilers sabemos que Venom hace acto de presencia. El juego reserva una gran cantidad de sorpresas para los fanáticos, pero de las que no podemos hablar para evitar spoilers.

Un detalle importante que gustó fue que se añadieron distintos villanos al juego, pero con total sentido. Cada uno aporta algo y no se ve como un simple añadido para expandir el número de horas, algo que ocurría con Spider-Man de 2018.

Venom es uno de los villanos en Spider-Man 2. / Sony

Las expectativas por los anteriores juegos eran altas y Spider-Man 2 ha subido cumplirlas con perfección. Nos ha tomado aproximadamente 30 horas en la máxima dificultad, con múltiples misiones secundarias y recados. Si vas directo a la campaña principal pueden ser 26 horas.

Jugabilidad

Ya en los anteriores juegos controlar a Peter o Miles era un delicia. Tanto recorriendo Nueva York como combatiendo soldados, la jugabilidad era impecable. En Spider-Man 2 estamos en un punto superior, ya que Insomniac Games ha mejorado algunos detalles que no terminaban de ser tan precisos como los movimientos al balancearse o en combates contra muchos enemigos.

En Spider-Man 2 podemos recorrer las calles de Nueva York. / Sony

Cabe destacar que una de las novedades en gameplay ha sido las alas arácnidas. Se trata de una mecánica para movilizarnos más rápido por el mapa y en la que básicamente planeamos en el aire. Luego de más de 30 horas la encontramos divertida y útil, ya que ofrece mayor precisión a la hora de acercarnos a determinados puntos del escenario.

Resaltamos que el juego guarda consigo sorpresas que brindan frescura al gameplay en general. Algo que podemos adelantar, y que se confirmó en los tráilers, es que Peter Parker utiliza el traje simbionte. Este lo vuelve más fuerte y ágil, lo que se siente en los combates.

Peter Parker. / Sony

Con el ojo en las peleas, el estudio añadió el bloqueo preciso (el popular ‘parry’, para los gamers con experiencia), con lo que podemos contrarrestar un ataque siempre y cuando nos defendamos en el último segundo.

Asimismo, Peter y Miles tienen su propio árbol de habilidades. Conforme subamos de nivel obtendremos puntos para desbloquear nuevas habilidades o mejorar las que ya tenemos. Se destaca un tercer árbol que presenta habilidades para los dos arácnidos.

Árbol de habilidades de Miles Morales en Marvel's Spider-Man.

En cuanto a la personalización, encontramos decenas de opciones de trajes. Miles dispone de 33 trajes y Peter tiene 34. Cada uno de ellos pueden tener hasta cuatro variaciones en color.

Trajes en Marvel's Spider-Man.

Y claro, no todo es combate. Tenemos una variedad significativa coleccionables a encontrar a lo largo de la ciudad, tal y como pasaba con los juegos anteriores. Sin embargo, los de Spider-Man 2 son menos iguales entre sí. Me explico: podemos ir a puntos en especifico y repartir golpes a diestra y siniestra, pero también perseguir drones voladores, atrapar pequeños robots, infiltrarnos en bases enemigas o resolver puzzles.

En Spider-Man 2 controlamos a un Peter con el traje simbionte. / Sony

En cuanto a lo que no gustó tanto hay poco qué decir. No obstante, la versión de revisión a la que accedimos presentó varios bugs, pequeños eso sí. Por ejemplo, la cámara se movía de manera extraña durante los combates, en ciertos momentos los trajes de Miles desaparecían o los menús no se iban a pesar de haber terminado la misión. Tuvimos que reiniciar desde el último punto de control en un par de ocasiones. A pesar de ello, sabemos que Insomniac Games lanzó un parche de lanzamiento para terminar con los errores.

Gráficos

Un aspecto que debe tener su propio espacio es el mundo abierto de Spider-Man 2. Si ya el de Spider-Man 2 de 2018 era gigantesco, en este nuevo título se ha superado por completo.

De acuerdo a Sony, se duplicó el tamaño y ahora contamos en total con Manhattan, Brooklyn y Queens. Estos barrios traen consigo sus zonas como Williamsburg, el centro de Brooklyn, Little Odessa, Centro de Queens y Astoria.

Coney Island. / Sony

El trabajo para retratarlos es de alto nivel, así como fue con el primer juego de 2018. Encontramos puntos conocidos como el parque de atracciones de Coney Island, la academia Brooklyn Visions, el puente de Manhattan y más.

En cuanto a los gráficos, estamos con uno de los títulos de mayor calidad gráfica de la cartera de PlayStation, solo por detrás de Horizon Forbidden West de 2022, que a día de hoy sigue siendo el trabajo visual más grande de la compañía. Con Spider-Man 2 estamos muy cerca, y eso es bastante.

Venom en Spider-Man 2. / Sony

El videojuego dispone de dos modos gráficos: fidelidad (4K a 30FPS, raytracing al máximo) y rendimiento (4K variables a 60FPS con raytracing en escenarios en concreto). Además, tenemos otros ajustes que podemos cambiar como el VRR, la visualización de 120Hz, HDR, efectos, brillo/contraste y efectos de pantalla completa. Recomendamos el modo rendimiento para tener la máxima fluidez posible.

Un detalle importante es que con Spider-Man 2 hasta quienes no utilizan el modo fotografía lo harán. Disponemos de varios momentos para tomar capturas, así como también para crear nuestras propias tomas. Los resultados pueden llegar a ser increíbles.

Peter Parker y Miles Morales, protagonistas de Spider-Man 2. / Sony

Conclusión

Spider-Man 2 es un imprescindible para quienes tienen una PS5. Más allá de ser fanático de la franquicia y de los superhéroes, el videojuego presenta una historia interesante, divertida y llena de acción. Con personajes carismáticos y enemigos formidables, estamos ante de los mejores juegos del género.

A pesar de tener algunos bugs, no se empaña la experiencia y es recomendable por completo. En el caso de que no hayas jugado los títulos anteriores, no te preocupes: vas a poder ver un resumen al inicio de la campaña para tener una idea. Aunque sí: lo ideal es haber pasado los Spider-Man previos.