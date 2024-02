La más reciente edición de “Juegos del Futuro 2024″ se está desarrollando del 19 de febrero hasta el próximo 3 de marzo. Durante este festival se desarrollará la categoría de Dota 2, la cual otorga US$1 millón en premios y contará con la participación de 16 equipos de todo el planeta (3 de ellos de Perú).

Para quien no lo sepa, el torneo Juegos del Futuro utiliza un concepto ‘phygital’, una combinación de deportes clásicos, deportes electrónicos y nuevas tecnologías. Su organización está en manos de Games of the Future y se lleva a cabo de manera presencial en Kazán, Rusia.

De acuerdo a sus organizadores, estas son las competencias: Phygital-fútbol (FIFA + minifútbol), Phygital-basketball (NBA2K y streetball), Phygital-hockey (NHL + hockey 3x3), Phygital races (Assetto Corsa + carreras de karts), Phygital-MMA (Mortal Kombat/Tekken 7 + MMA), Warface + Laser Tag, CS:GO + Laser Tag, Dota 2, MLBB, entre otros.

En esta oportunidad, en la categoría Dota 2 Sudamérica está representada con tres equipos (Beastcoast, Thunder Awaken y Boom Esports) y se jugará entre el 19 de febrero hasta el 25 del mismo mes. Cabe señalar que las tres organizaciones fueron invitadas de manera directa.

Otras escuadras participantes son Xtreme Gaming (China), Azure Ray (China), LGD Gaming (China), Invictus Gaming (China), Entity (Europa), PSG.Quest (Mena) o L1ga Team (Rusia).

En cuanto a los premios, en Dota 2 se repartirá US$1 millón. Tan solo por participar los equipos aseguraron como mínimo US$15.000 y, de ganar la cita, se desembolsarán US$350.000.

Partidas de los equipos peruanos en Juegos del Futuro 2024

19 de febrero

Beastcoast 0 vs. 2 Neon

Boom vs. Geek Fam (12:00 m. hora Perú)

PSG.Quest vs. Thunder Awaken (12:00 m.)

20 de febrero

Beastcoast vs. Echpo4mak - 2:00 a.m.

Las partidas restantes de Thunder Awaken y Boom Esports dependen de su resultados del 19 de febrero.

Dónde ver el evento Juegos del Futuro 2024

Las partidas se transmitirán a través del canal oficial de Juegos del Futuro en Twitch (hay transmisión en español).

Cronograma completo de Juegos del Futuro 2024