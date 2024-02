Prince of Persia: The Lost Crown es la última entrega de una de las franquicias más míticas de los videojuegos, Prince of Persia (o Príncipe de Persia, en español). En El Comercio tuvimos acceso a la obra del estudio francés Ubisoft y aquí te contamos qué nos ha parecido. Un adelanto: es un juegazo.

Antes de dar inicio recordemos que The Lost Crown se lanzó el 18 de enero para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y computadora. Es un juego de acción/aventuras de plataformas en 2.5D que recuerda a los clásicos juegos de los años 90 y que tiene mapas interconectados entre sí (un metroidvania).

¿Y cómo nos ha parecido The Lost Crown? Acá las cinco claves de un excelente juego para iniciar 2024:

Historia

The Lost Crown nos cuenta la historia de Sargon, un “Inmortal” (guerrero de élite) que vive en la edad antigua de Persia, y quien tiene la misión de rescatar al príncipe Ghassan y reestablecer el equilibrio del mundo. Para cumplir su objetivo, Sargon tiene que recorrer el Monte Oaf, un escenario constituido de múltiples zonas interconectadas.

Además de ser un sitio sagrado, ya que allí convivían dioses y humanos en el pasado, el Monte Oaf guarda otra característica directamente relacionada con la historia: el tiempo pasa de una manera diferente y existen diversas ramificaciones en cada pasillo.

Prince of Persia The Lost Crown es un juego de acción y aventuras estilo plataforma. / Ubisoft

El factor de que el tiempo no fluye como debería o que existen otras versiones de nosotros por el camino nos genera curiosidad. En simultáneo, los personajes van entrando en conflicto por no saber qué ocurre.

La historia se va desarrollando poco a poco (tarda en arrancar) y si no es por su gameplay, del que te hablamos más abajo, no estaríamos del todo enganchados.

A pesar de eso, la mitología persa y los personajes se van ganando nuestro cariño. La recta media y final cuentan con una intriga que se mantiene hasta el final del juego, aunque puede resultar predecible.

Prince of Persia: The Lost Crown.

La campaña nos puede tomar entre 18 a 20 horas, dependiendo de cuán “completista” seas. Existen múltiples secretos y zonas ocultas que expandirán nuestro tiempo de juego.

Mapa interconectado

Otra de las grandes novedades y rasgos más notorios de The Last Crown es su estilo. Se trata de un juego de acción/aventuras de plataformas en 2.5D, que tiene un mapa enorme que está interconectado. Mientras vamos adquiriendo nuevas habilidades, podremos regresar a recorrer nuevas zonas.

En ese sentido, mientras el juego avanza y paseamos por un mundo central, luego podremos regresar a las regiones que antes podrían estar bloqueadas. Esto nos ofrece gran cantidad en cuanto a rejugabilidad.

Mapa de Prince of Persia: The Lost.

Y, lo mejor de todo, es que The Last Crown lo hace de manera excepcional, al nivel de grandes títulos lanzados recientemente como la saga Ori o el mismísimo Metroi Dread.

Contamos con bosques, subterráneos, coliseos, bibliotecas y más. Todas estas están interconectadas y guardan variados secretos.

No obstante, esta subclase de género, el metroidvania, no es para todos. Y si prefieres una aventura directa, sin exploración, te puede costar adaptarte. Aunque te recomendamos darle una oportunidad.

Hay zonas con trampas que recuerdan a los videojuegos clásicos.

Jugabilidad

¿Y cómo está el gameplay? En pocas palabras: retador, divertido y variado. Desde un inicio contamos con los clásicos botones de ataque, salto, esquivar y bloquear. Una combinación clásica.

Mientras avanzamos vamos descubriendo nuevos poderes (y mejoras) que vuelven a Sargon mucho más poderoso (hay hasta 10 habilidades únicas, de las que podemos escoger para usar solo dos).

El videojuego fue desarrollado por Ubisoft Montpellier. / Ubisoft

En adición, existen tres formas de ataque de enemigos en el juego: los normales, que se pueden sortear con el botón de esquivar; los que tienen una luz roja, que son imbloqueables; y los que muestran una luz amarilla, que se pueden bloquear (hacer parry). De realizar de manera correcta este último, el juego te recompensa con una secuencia espectacular que provoca un gran daño o la eliminación completa del adversario.

Prince of Persia: The Lost Crown cuenta con una jugabilidad más que divertida.

Así, Prince of Persia: The Lost Crown ofrece una cantidad variada de combos (sencillos todos), pero con mecánicas de mayor precisión como son los parry (bloqueo perfecto). Tenemos la oportunidad de acabar con todos los enemigos con espadas, arcos o ataques especiales.

Cabe resaltar que la cantidad de habilidades de Sargon depende de los jugadores, ya que se encuentran en zonas opcionales repartidas por todo el mapa. Nuevamente Ubisoft alienta a que exploremos los recovecos del escenario.

Y si solo quieres disfrutar de la historia, hay cuatro niveles de dificultad (novato, guerrero, héroe e inmortal). Cada uno se diferencia por la cantidad de daño ejercida por los enemigos, la salud de los mismos, dificultad de bloqueo, etc. Te sugerimos guerrero o héroe, ya que no es precisamente un juego injusto ni complicado.

Existen múltiples jefes repartidos por cada zona.

Gráficos y rendimiento

Probamos la versión de The Last Crown de PS5 (modo rendimiento) y recibimos unos férreos 60FPS (y podemos llegar hasta 120FPS con una TV que soporte dicha tasa de refresco).

Sus gráficos son muy buenos, pero al ser un juego de plataformas en 2.5D no es que brille por este apartado. Es mayor su logro en el arte, pues el Monte Oaf, por su parte, ofrece postales muy bonitas.

Prince of Persia The Lost Crown corriendo en Nintendo Switch. / Ubisoft

Asimismo, encontramos cinemáticas correctas y en la mayoría de conversaciones con otros personajes aparecen fotos estáticas de ellos.

La obra de Ubisoft está optimizada de manera perfecta, tal y como debe ser.

Conclusión

Para los amantes del género se trata de una propuesta sólida e interesante, al nivel de otros destacados videojuegos como Ori o Metroid Dread, como indicamos previamente. Además de su gameplay variado y divertido, su mapa interconectado y zonas llenas de tesoros son de lo mejor de Prince of Persia The Lost Crown.

Lo que se puede mejorar es la historia, que es interesante, pero predecible.

En términos generales, ha sido una sorpresa positiva el lanzamiento de The Lost Crown y se posiciona como un título a destacar de los primeros meses de 2024. Siempre es bueno recibir un nuevo aire en una franquicia tan mítica como es Prince of Persia.

Su precio en la PS5 de Prince of Persia The Lost Crown es de US$49,99.