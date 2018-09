Padres deben compartir tiempo de videojuegos con sus hijos, recomiendan expertos

Expertos en videojuegos e infancia recomiendan a los padres compartir tiempo con sus hijos y acordar con ellos el número de horas al día que los menores emplean en este tipo de ocio, explicaron en un encuentro organizado por la plataforma de videojuegos Roblox.

"Los controles parentales ayudan, pero no hay nada que va a ayudar más que los padres", explicó la responsable de IS4K (Internet segura for kids) del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), Cristina Gutiérrez: "No hay recetas mágicas, sino sentido común".

El responsable de la asociación Pantallas Amigas, Jorge Flores, también apostó por un concepto de "parentalidad digital positiva" en el que padres e hijos negocien y el número de horas se correspondan con la edad del niño, su madurez y el objetivo del juego (no es lo mismo un juego para programar que uno de supervivencia).

"El objetivo es que el entretenimiento, independientemente del número de horas dedicadas, sea siempre positivo y enriquecedor", subrayó Gutiérrez, cuyo organismo tiene un teléfono gratuito para resolver dudas de padres en este ámbito.

El acoso y el uso abusivo de tecnología son dos de los principales motivos por el que los padres recurren a él, explicó.

Ambas organizaciones colaboran con Roblox, una plataforma en el que jóvenes y adolescentes pueden jugar y crear sus propios videojuegos, que ha tomado el relevo a Minecraft y que acaba de desembarcar en el mercado en español (España y Latinoamérica).

En total cuenta con 70 millones de usuarios, la mayoría jóvenes y adolescentes, que dedican 800 millones de horas cada mes a jugar a los videojuegos que crean sus propios usuarios con las herramientas que proporcional la web.

La mayoría de tienen "poca o ninguna experiencia formal de creación de videojuegos", explicó el director general de la plataforma para España y Latinoamérica, José Mateos.

Roblox, que cuenta con 550 moderadores de contenidos, diferencia a sus usuarios por edad, los menores de 13 años necesitan autorización y supervisión de sus padres para hacer amigos y otras decisiones sensibles por su edad.

Los padres deben acompañar al niño en su "introducción al mundo social", los videojuegos no dejan de ser una parte más de ese mundo social, resaltó el responsable de Pantallas Amigas, que ha creado una guía para progenitores para el uso de Roblox junto a sus hijos.

(Fuente: EFE)