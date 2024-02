Malas noticias en el sector gamer. Sony Interactive Entertainment ha anunciado el despido de hasta 900 trabajadores en PlayStation en todo el mundo. Se trata del 8% de la plantilla de todo el segmento de Sony enfocado en videojuegos.

A través de un comunicado publicado en la web de la compañía, Jim Ryan, aún presidente y CEO de Sony, ha hecho oficial la “difícil decisión” de separar a 900 empleados, con el fin de reducir gastos que consideran superfluos y con ello aumentar el rendimiento de la compañía con un nuevo enfoque. Los estudios afectados están en América, Europa y Asia.

Minutos más tarde, Hermen Hulst, la cabeza de PlayStation Studios, se pronunció mediante un comunicado en el que detalla qué estudios se verán afectados dentro de la cartera de la compañía.

Sony anunció el cese de operaciones de hasta 900 empleados en todo el planeta. / Sony

Las casas desarrolladoras que trabajan en Estados Unidos que reducirán sus plantillas son Insomniac Games, creadores de Marvel’s Spider-Man y Naughty Dog, responsables de The Last of Us. Asimismo, en el Reino Unido y Europa los equipos afectados son Guerrilla, desarrolladores de Horizon Forbidden West, y Firesprite, de The Persistence.

Se confirmó que PlayStation Studios London será cerrado por completo de manera definitiva. Además, se reducirán los empleados en áreas como Tecnología, Creativo y Soporte.

Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment.

“PlayStation 5 está en su cuarto año, y nos encontramos en una fase en la que necesitamos dar un paso atrás y analizar qué necesita nuestro negocio”, destacó Hulst.

Cabe resaltar que estamos frente a una de las últimas decisiones de Jim Ryan, vigente CEO de Sony, pues el ejecutivo anunció que se marcha de la compañía tras concluir el actual año fiscal este 31 de marzo.