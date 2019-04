Los tres mejores jugadores del mundo en el videojuego Street Fighter V | FOTOS | VIDEOS

Los torneos profesionales de videojuegos de lucha son de los más importantes en la escena de eSports (o deportes electrónicos) del planeta. Con un incremento paulatino de diversas competencias en la mayoría de continentes, el género de pelea se ha ido afianzando hace más de veinte años como uno de los más fuertes y populares gracias al Evolution Championship Series (EVO).

El EVO es el principal torneo competitivo de videojuegos de lucha a nivel global en los últimos años. Su primera edición data de 1996, cuando Tom Cannon (responsable del conocido portal Shoryuken) lo organizó por primera vez junto a 40 personas en Sunnyvale, California.

[¿Quiénes son los mejores jugadores de eSports del mundo y cuántos años tienen?]

[China prohíbe el contenido sangriento explícito en videojuegos]

​[Street Fighter V se podrá jugar gratis en PS4 y PC hasta el 5 de mayo]



En aquella edición los participantes jugaron Super Street Fighter II Turbo y Street Fighter Alpha 2. El ganador del primer juego fue el norteamericano Graham Wolfe. Mientras que en Street Fighter Alpha 2 el campeón fue un jugador peruano-norteamericano, Alex Valle conocido como "CaliPower".

En sus inicios, el EVO se llamó "Battle by the Bay", pero fue solo hasta 2002, año en que se acuñó oficialmente el nombre Evolution Championship Series. Además, el EVO se realizó por nueve años consecutivos en máquinas Arcade; en 2004 se cambiaron estas plataformas por las consolas.

Actualmente, el EVO se desarrolla en los primeros días de agosto en Las Vegas, Estados Unidos. Allí se llevan a cabo diversas competencias. Ya que, el Evolution Championship Series incluye diversos títulos. En la pasada edición estuvieron presentes BlazBlue: Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear Xrd REV 2, Injustice 2, Street Fighter V: Arcade Edition, Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. para Wii U y Tekken 7.

Históricamente, la franquicia de Street Fighter ha sido la más importante en el EVO. Estos videojuegos aparecieron en 1987 de la mano de Capcom, pero no fue hasta Street Fighter II que el género de peleas cobró gran importancia en el planeta.

En Street Fighter podemos escoger entre una gama determinada de personajes y llevar a cabo peleas una contra uno en pantalla lateral. Asimismo, el videojuego de Capcom fue uno de los primeros en usar combinaciones de teclas para efectuar ataques especiales. Como el recordado "Hadoken" de Ryu.

Viendo la importancia de Street Fighter y el EVO en el campo de los eSports, hemos decidido contar quienes son los tres mejores de Street Fighter V: Arcade Edition en el mundo. Ellos fueron los campeones del juego en el torneo EVO 2018.

Keita Ai "Fuudo"

El jugador profesional japonés Keita Ai posee 33 años y en 2018 quedó en tercer lugar en Street Fighter V: Arcade Edition en el EVO. El pro-player nipón consiguió el título mundial en 2011 y 2012, en los juegos de Street Fighter IV y Virtua Fighter V, respectivamente. En 2016 quedó en segundo lugar en el EVO, mientras que en 2017 no participó.

"Fuudo" como también se le conoce a Keita Ai, fue descrito en 2016 por Tyler Erzberger y Timothy Lee, periodistas de videojuegos de la cadena ESPN como el mejor jugador de R. Mika del planeta. Lee afirmó sobre Ai: "su estilo defensivo y sofocante es perfecto para grandes torneos porque obliga ir a su oponente a una esquina donde no tienen otra elección".

Te dejamos su foto para que lo conozcas:

Keita Ai es un jugador profesional de Street Fighter V: Arcade Edition. (Foto: Capcom) Agencias

"Fuudo" se llevó a casa gracias al EVO 2018 US$ 10.499. Según datos del portal web EsportsEarnings, el japonés ha conseguido más de US$ 180.000 en premios.

Te mostramos el video con sus mejores partidas:

Hajime Taniguchi "Tokido"

El japonés Hajime Taniguchi es uno de los jugadores profesionales más prolíficos y victoriosos de la escena competitiva de Street Fighter. En 2018 el pro-player de 33 años quedó en segundo lugar del EVO 2018, tras haber sido el campeón absoluto en 2017, 2007 y 2002.

"Tokido", asimismo, conoció el mundo de los videojuegos de luchas en los años 90, cuando jugó The King of Fighters '94 en la extinta consola Neo Geo MVS y Street Fighter II en la Super Nintendo. Sin embargo, fue hasta 2002, cuando Hajime Taniguchi salió campeón del EVO 2002 con tan solo 17 años. En esa oportunidad el japonés no se llevó ni un dólar como premio, pues en esa época no se entregaba nada.

Hasta la actualidad, EsportsEarnings afirma que Taniguchi ha alcanzado llevarse cerca de medio millón de dólares solo en premios. En EVO 2018 ganó US$ 16.998.

Te dejamos su foto y un video con sus mejores jugadas:

Hajime Taniguchi "Tokido" ha sido campeón del EVO en tres oportunidades: 2002, 2007 y 2017. (Foto: Twitter) Agencias

Benjamin Simon "Problem X"

El jugador británico Benjamin Simon ganó por primera vez en su vida el torneo EVO 2018 de Street Fighter. El londinense venció en la final al tres veces campeón Hajime Taniguchi por 2 partidas a 0, lo que supuso en el mes de agosto todo un revés para la comunidad profesional de eSports de videojuegos.

El joven "Problem X"de 26 años defiende al equipo alemán de Mousesports desde 2016 y ha conseguido ganar las finales regionales del Capcom Pro Tour Europe 2017, llevándose US$12.000 a casa. También se llevó los dos principales torneos que se realizan en el Reino Unido: EGX y DreamHack London, en 2017 y 2015, justamente.

Benjamin Simon es un jugador profesional que solo participa en competencias de Street Fighter. Tanto la cuarta versión como la quinta, la última. Actualmente se encuentra en el puesto 20 del ránking de Street Fighter V: Arcade Edition del Reino Unido.

En agosto de 2018 venció a "Tokido" por la final del EVO 2018 y ganó US$40.994. En la web EsportsEarnings registra que el británico a lo largo de su vida, ha participado en 20 torneos y de todos ellos ha ganado la cifra de US$92.635.

Aquí su foto

Benjamin Simon "Problem X" fue el ganador del EVO 2018 de Street Fighter V: Arcade Edition. (Foto: Twitter) Agencias

Te dejamos la partida con que venció a "Tokido" por la final del EVO 2018:

DATO:

Street Fighter V: Arcade Edition tiene un coste de S/.139.99 en Steam. Mientras que en la PlayStation Store posee un precio de US$ 25,99. En tiendas especializadas peruanas se encuentra a S/. 99.99.

Síguenos en Twitter: