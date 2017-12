Si estás en busca del regalo de Navidad perfecto para un 'gamer', la siguiente lista con los mejores videojuegos que llegaron este 2017 para consolas (Play Station 4, Nintendo Switch, Xbox One) y PC’s, te podría ser de mucha ayuda.

Muchos títulos presentaron ideas innovadoras, mundos inmensos y experiencias extraordinarias que se han quedado con nosotros más allá del entretenimiento.

En esta fotogalería remarcamos esas entregas que se posicionaron como los mejores videojuegos de 2017 y que, a su manera, han dado mucho de que hablar y marcan una pauta para el futuro del medio.



► Menciones honoríficas



Antes de iniciar el ránking, repasemos las menciones honoríficas, videojuegos que se quedaron fuera de la lista por un par de detalles, pero aun así son dignos de ser resaltados.



- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

(​Play Station 4)



Uno de los títulos que muchos fans reclamaban desde hace tanto tiempo. Crash vuelve en un remaster (adaptación con mejores gráficos) que junta a los tres videojuegos que lo hicieron icónico a finales de los 90’ y que despierta enormes cantidades de nostalgia con facilidad.



¿Por qué se queda en los honoríficos? El regreso de la mascota preferida de Sony en esta nueva generación es de agradecer y el título es más que placentero, pero no quita el hecho de que es un remaster de un videojuego de hace casi 2 décadas.



- Resident Evil 7

(PC, Play Station 4 y Xbox One)



La más reciente entrega de terror de la popular franquicia de Capcom brilla por parecerse poco o nada a lo que eran sus predecesores. La compañía ha pasado años intentando volver a sus raíces desde ese fuerte cambio al género shooter que fue Resident Evil 4 y lo ha logrado en su mayoría. Resident Evil 7 vuelve al terror y survival horror, como tanto exigían muchos seguidores, y te introduce en la mansión de los Baker, una familia que te acosará y elevará las cuotas de tensión en varios puntos del videojuego. Por último, la exploración y la gestión de recursos serán vitales si querrás sobrevivir a este lugar de pesadilla.



¿Por qué se queda en los honoríficos? Resident Evil 7 es una entrega a resaltar con creces en varios detalles, pero tiene un fallo que merma la experiencia: su historia. Esta no termina de aterrizar del todo y se notan sus fallos cuando sientes claramente que estás en un videojuego, extrayéndote de la atmósfera y opresión que tan bien plantea con sus mecánicas y ambientación.



- Splatoon 2

(Nintendo Switch)



La secuela del exitoso shooter de Nintendo. Splatoon 2 refina la fórmula y vuelve a encontrar el equilibrio perfecto entre el shooter y la acción en sus ágiles partidas. Además, la desarrolladora agrega una nueva y divertida historia, y apuesta por aumentar el público de esta franquicia, agregando nuevos modos de juego para los que recién se integran.



¿Por qué se queda en los honoríficos? Splatoon 2 es un muy buen juego y conserva la gracia y color de Nintendo, pero es continuista. Su primera entrega golpeó la mesa y mostró nuevas mecánicas para el típico y sin sorpresas género shooter. Esta secuela mejoró todo lo que necesitaba tener una revisión, pero lamentablemente no se distancia demasiado de su predecesora.



Ahora sí, vayamos con nuestro ránking:



► Puesto 10: Gravity Rush 2

(Play Station 4)



Kat vuelve en una nueva entrega que ofrece grandes dosis de diversión y una historia entretenida de cabo a rabo. Los desafíos y la manera de superarlos son acompañados por el carisma de los personajes que harán de la aventura una de las más satisfactorias.



Gravity Rush 2 es una entrega imprescindible si eres usuario de Play Station 4. El videojuego te pone en el papel de Kat, una divertida damisela capaz de solucionar los problemas a través de sus propios medios en un mundo que une de manera armoniosa la fantasía y el mundo real en escenarios fuertemente influenciados por la cultura japonesa. La mecánica principal se basa en los poderes de nuestra protagonista y su capacidad de modificar la gravedad a su alrededor, lo que te permitirá hacer lo que quieras en cualquier parte del escenario a nivel de movilidad y combate. Su evolución en el control y la cohesión en cada trama de su adrenalínica historia la vuelven un título sin parangón de este año y del mercado actual de videojuegos.

► Puesto 9: RiME

(PC, Nintendo Switch, Play Station 4 y Xbox One)



El emocional título de Tequila Works muestra la creatividad del estudio en una entrega de aventuras que apuesta por un bello apartado artístico y una gran banda sonora. Acompañado de un zorro guía, tendrás que sobrevivir y superar una serie de obstáculos para entender el significado de tan grato viaje.



RiME tuvo un desarrollo lleno de dificultades, pero tiene como resultado un gran juego que sorprende desde el inicio. No hay lugar que presente este título que no sea bello visualmente y el cuidado en cada detalle se nota fácilmente. La historia te pone en el rol de un niño que despierta en la playa de una isla sin saber quién es y tiene como único propósito llegar a la cima de una gran torre y lograr desentrañar los misterios de la aventura. Un juego simple, sencillo y bonito que pisa fuerte este año.

► Puesto 8: PlayerUnknown's Battlegrounds

(PC y Xbox One)



Las “battle royale” llegaron con fuerza este año, pero fue el shooter PlayerUnknown's Battlegrounds la que se impuso con su buena jugabilidad y divertidas partidas que te harán quemar horas sin darte cuenta.



Era obvio que los juegos del estilo “battle royale” (batalla real de varios jugadores donde uno solo sobrevivirá) llegarían al medio, pero todavía no aparecía un título que de una experiencia tan divertida hasta la llegada de PlayerUnknown's Battlegrounds. Esta entrega, que aún está en ‘Early Access’ (Acceso Anticipado) ganó una popularidad inmensa sin aportar nada nuevo, pero haciéndolo de la manera correcta. La dinámica es la siguiente: te sueltan con varios jugadores en una isla, recoge todos los suministros y armas que puedas y sé el último sobreviviente en la isla. El videojuego aún tiene que limar, corregir o modificar muchas características, pero lo que tiene hasta ahora te puede entretener bastante. Recomendado.

► Puesto 7: NieR: Automata

(PC y Play Station 4)



Un juego de acción intenso en el que tendrás que aprovechar la agilidad y fuerza de la protagonista androide, YoRHa No.2 Type B ("2B" para los amigos), para realizar combos versátiles contra innumerables hordas de enemigos y recuperar la Tierra de los aliens.



Un nuevo experimento que refina la fórmula y objetivos de Yoko Taro para el medio. Junto a Platinium Games, Taro crea un ‘hack and slash’ (batallas en las que prioriza el ataque cuerpo a cuerpo rápido y mortífero) sólido que juega y fluctúa entre los géneros de acción, aventura, shooter y plataforma en 2D con maestría. Con más de 25 posibles finales, este videojuego de mundo abierto no te defraudará.

► Puesto 6: Wolfenstein 2: The New Colossus

(PC, Play Station 4 y Xbox One)



Continúa la historia de William "B.J." Blazkowicz en su interminable lucha contra el colosal imperio nazi en un universo alternativo donde se impusieron al mundo y controlan el presente.



Wolfenstein 2: The New Colossus es la secuela inmediata de su predecesor, The New Order. Con una historia interesante y con momentos hilarantes gracias al carismático protagonista, esta entrega de Machine Games te atrapará entre los disparos, la crueldad nazi y las sanguinarias batallas. Si estás cansado de los shooters genéricos, la campaña de The New Colossus es lo que necesitas para revitalizar tus ganas de permanecer en el género.

► Puesto 5: Hellblade: Senua's Sacrifice

(PC y Play Station 4)



Sumérgete en los territorios de Helheim, el reino de la muerte en la mitología nórdica, y ábrete paso entre el infierno y los problemas mentales que acosan a Senua, una guerrera que busca a su amado en medio de todo el suplicio.



¿Cómo se puede mostrar la depresión, psicosis y esquizofrenia de la manera más fidedigna en los videojuegos sin caer en una mala burla o parodia de un tema tan delicado? ¿Puede el lenguaje del medio mostrar algo tan complejo y adaptarlo a un título? Hellblade: Senua's Sacrifice juega con estos tópicos y los expone en esta entrega que es mucho más que una aventura de acción ‘hack and slash’; es un paso adelante para redescubrir al videojuego y observar una muestra de cómo puede madurar un medio artístico investigando y experimentando nuevos porvenires.

► Puesto 4: Super Mario Odyssey

(Nintendo Switch)



Nintendo revitaliza a su icónico personaje en una entrega novedosa que integra mecánicas experimentales de manera creativa y entretenida haciendo uso de Cappy, la nueva gorra de Mario y coprotagonista de la más reciente aventura del fontanero.



La Nintendo Swith se merecía una entrega de este popular personaje y Super Mario Odyssey es una oda a lo que es y lo que significa el fontanero para el medio. La mecánica de ‘poseer’ todo ser animado o inanimado gracias a Cappy, te da la libertad de hacer cuanto desees en este juego de mundo abierto que se divierte utilizando mecánicas conocidas de otros géneros aparte del plataformas. Fiel al estilo de Nintendo, la historia es colorida y divertida, aunque hay momentos de bastante tensión durante las peleas contra los oponentes más poderosos de cada escenario. Mario vuelve con fuerza y, sobre todo, con un estilo propio.

► Puesto 3: What Remains of Edith Finch

(PC, Play Station 4 y Xbox One)



Con una historia y narrativa sorprendente, este videojuego te invita a conocer a los antepasados de Edith visitando la casa familiar después de mucho tiempo. Mientras que avanzas en la trama, descubrirás un enternecedor y bello título.



La entrega que nadie esperaba pero que todos agradecen. Con la ovación de la crítica, este videojuego en primera persona te guiará a través de la vida y desenlace de los miembros de la dinastía Finch, una familia con varias generaciones a cuestas donde podrás entender cada uno de los integrantes a través del lenguaje propio de los videojuegos. Una entrega contemplativa e inteligente que no debes pasar por alto y que te hará apreciar el medio de los videojuegos de una manera especial y diferente.

► Puesto 2: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(Nintendo Switch)



Una nueva entrega de The Legend of Zelda vuelve para revitalizar a Link en una aventura como pocas y con un mundo abierto colosal que te da la oportunidad de superar los obstáculos y enemigos utilizando todos los recursos que el videojuego pone a disposición del jugador.



Nintendo Swith necesitaba una entrega tan poderosa que pueda exponer la consola híbrida (sobremesa/portátil) como la mejor opción de esta generación. The Legend of Zelda: Breath of the Wild es ese título que ha puesto en boca de todos a Nintendo y que ha ganado las mejores críticas por parte del medio. La entrega es rica en casi todos los sentidos y converge todas las ideas propuestas por la narrativa con las mecánicas y la naturaleza viva de Hyrule, que está presente durante toda la entrega. La ambientación y riqueza sonora son dignas de apreciar, mientras que las batallas que plantea relucen por su dificultad precisa y la libertad que da al jugador a la hora de afrontarlas. Breath of the Wild es ambiciosa en todo sentido y muchas de ellas cumplen con creces. Un videojuego que pasará a la historia como una de las joyas de la octava generación.

► Puesto 1: Cuphead

(PC y Xbox One)



Vive la odisea de Cuphead y Mugman que, tras perder una partida de dados contra el Diablo, tendrán que vencer y recolectar las almas de varios personajes para recuperar las suyas.



Cuphead es una carta de amor al pasado de las caricaturas y videojuegos. Es notoria la pasión que le puso Studio MDHR al desarrollo de este videojuego. El título encuentra en su dificultad endemoniada la manera de motivarte a continuar y perseverar ante cada uno de los enemigos, que también luchan por no dejarse vencer y que sus almas terminen en las manos del Diablo. Todos son personajes muy vivos y con una personalidad clara o fácil de deducir. Además, el título muestra una estética creativa y una musicalización estupenda que suma perfectamente a la experiencia. Cuphead bebe de innumerables referencias y los hace suyos de una manera particular e inolvidable.



