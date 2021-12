La periodista y conductora de ‘América Noticias, edición central’, Alvina Ruiz recordó sus mejores épocas de reportera en el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Uno de sus mejores recuerdos fue cuando logró entrevistar al reconocido futbolista argentino, Diego Maradona, quien llegó al Perú el 2007 y se hospedó en el Sheraton Lima Hotel & Convention Center.

“Fue una experiencia linda porque Maradona se quedaba en el piso 15 del Sheraton nadie subía, había mucha seguridad, prensa de todos los países fuera del Sheraton, pero una semana antes me fui a comer un sancochado en el Sheraton, yo sabía que había para entrar al restaurante había una puerta lateral por el Centro Cívico y me fui por el restaurante y me quedé sentada tres horas”, contó la periodista.

“Allí aparecieron unos periodistas que iba a entrevistar a Maradona, entonces dije me haré pasar como la esposa (de uno de los reporteros), subimos por el ascensor y llegamos (y lo entrevistó) … Era una cosa de locos porque en medio de unos hombres grandes, que eran los de seguridad aparece un hombre chiquito y vestido de rosado, un personaje, todo le rendían pleitesías, fue muy emocionante”, recordó.

Alvina Ruiz confesó que le encantó su época de reportera y mucho más cuando estaba en la sección policial debido a que tiene alma de investigadora.

