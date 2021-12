El cantante César Vega y su colega Yahaira Plasencia llegaron a la final de ‘El artista de año’, pero ambos pasaron en sentencia. Por eso, el salsero aprovechó para enviar una advertencia a su rival para que se prepare porque él “viene con todo”.

“Yahaira, este sábado puedes volver a tropezar, pero esta vez conmigo, porque la presentación que estoy preparando para la gran final está increíble. Yahaira, prepárate porque César Vega viene con todo. Ella tiene la presión de hacer una buena presentación, sin embargo, puede ser un poco difícil, después de que la semana pasada sufrió ese tropezón, igual, ella tiene su fuerte es el baile, es lo que la renace en el escenario”, señaló César Vega a la prensa.

César precisó que se está esforzando un montón y está emocionado para entregarlo todo en la posta de baile. No obstante, no solo advirtió a la intérprete de ‘ULaLa’ sino también todas sus compañeras del reality conducido por Gisela Valcárcel.

“Sé que todas las semanas me han criticado por mi baile, reconozco que me falta soltarme un poco y perder los nervios. Sin embargo, me he guardado un poquito de cada semana para la gran final, así que mi baile de salsa estará increíble. Este sábado voy con todo, voy a bailar como nunca lo he hecho, daré una buena presentación para mi público y para que el jurado me ponga un buen puntaje. Que mis compañeros estén atentos, porque César Vega está por levantar la copa de El artista del año”, manifestó el artista.

Contó que invitó a Suu Rabanal para que sea su refuerzo en la final del programa, pero ella no aceptó “porque el tema (entre ellos) todavía está un poco tenso”, y agregó que no es momento “de meter más cámaras en mi familia”.

“Va a tener que pasar bastante tiempo para que nosotros volvamos a hablar de nuestra relación o a repetir estas cosas en televisión, porque nos cuesta bastante, pero también comprendemos que la gente quiere saber sobre nosotros, porque nos quiere y agradecemos ese cariño”, aclaró Vega, quien expresó que si gana ‘El artista del año’ se lo dedicará a su hija.

