Alejandro Sanz alertó a sus seguidores en redes sociales al compartir un nostálgico mensaje en el que aseguraba estar “triste y cansado”, provocando la preocupación de sus fans. Si bien ha ido mostrando una mejoría en sus mensajes, muchos se han preguntado que provocó el bajón anímico del artista español. Según medios internacionales, la traición de un amigo de confianza habría sido el detonante.

Medios de Miami han informado que el mal momento que atraviesa el intérprete de “Amiga Mía” se debe a que estaría atravesando un fuerte problema financiero luego de haber sido estafado por un amigo cercano.

“Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, explicó Antonio Bachi, periodista que trabaja en Miami y cuyas declaraciones fueron recogidas por “Espejo Público”.

Según explicó el periodista, Alejandro Sanz y su compañía tenían una deuda de unos 7,3 millones de dólares con una empresa en Florida. Además, señaló que este habría sido el motivo por el que el artista vendió una propiedad de 10 millones de dólares.

Asimismo, otra fuente de “Espejo Público” señaló que Alejandro Sanz tendría un gran problema en sus finanzas tras descubrir que tiene “un agujero de 15 millones de euros”. Estos problemas de liquidez habrían mermado muchos proyectos musicales que quería realizar, además de generarle mucho estrés.

¿Por qué Alejandro Sanz preocupó a sus fans?

El popular cantante español Alejandro Sanz generó gran preocupación en sus seguidores luego de que escribiera en su cuenta de Twitter un triste mensaje en donde se refiere a su salud mental.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar”, dijo el cantante.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, agregó.

El intérprete de "No me compares" alarmó a todos sus seguidores (Foto: Alejandro Sanz / Twitter)

