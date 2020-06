El actor peruano Andrés Wiese fue denunciado en las redes sociales y en un programa de televisión por acoso sexual. Uno de los casos se dio en el programa de televisión de Magaly Medina por una joven de 17 años, mientras que la otra acusación se dio en las redes sociales y fue por parte de la actriz peruana Mayra Couto, con quien compartió roles en la serie “Al fondo hay sitio”.

Durante el programa de la conductora Medina se mostró un video en el que una joven cuyo nombre no fue revelado contó que fue acosada por el actor mediante su cuenta de Instagram.

Tras lo emitido en la televisión, la actriz Mayra Couto, con quien compartió roles en la serie “Al fondo hay sitio”, decidió también realizar una acusación al actor. La intérprete peruana compartió una serie de ‘pantallazos’ en los que intentaba establecer una conversación con él en mayo de este año, cuando el actor reveló que se sentía acosado por sus fans cuando publicaba fotos de él cocinando.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu miembro contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, le escribió Couto a Wiese por mensaje interno de Instagram. “Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo. Que vea que me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo y me dijo: ‘Si lo vi’”, añadió.

Además, contó que el actor intentó besarla en tres oportunidades cuando estuvieron de viaje en Nueva York, y que al ser rechazado por ella, él la agarró de punto en las grabaciones e incluso delante de otros miembros del equipo de “Al fondo hay sitio”. "Espero que después de tu publicación dejes de recibir este tipo de mensajes. Y también que no acoses a nadie más”, comentó.

Después de narrar los episodios que vivió en el set de rodaje junto a Andrés Wiese, Mayra Couto pidió la ayuda de un abogado para continuar con su denuncia o responder en caso él la denuncie por difamación. “Nunca me respondió, ni leyó. Ahora, necesito una abogada feminista. Gracias. Seguro me a acusar de difamación. Tengo 28 años y estoy temblando. He callado esto mucho y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo", concluyó.

El Comercio intentó comunicarse con la actriz peruana que radica en Cuba, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible entablar una conversación.

El actor Andrés Wiese se pronunció y rechazó “categóricamente” la denuncia de su ex compañera de reparto Mayra Couto y se refirió a la acusación de una menor de edad en su contra. “Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, dijo el actor en la primera parte de su mensaje.

“También tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie ‘Al Fondo hay Sitio’, lo cual niego categóricamente", afirmó.

"Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa. Varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy. Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, sentenció.

Sus excompañeros han salido a las redes sociales a comentar lo sucedido:

Mónica Sanchez

La actriz que dio vida a “Charito” en la exitosa serie de América TV recurrió a la red social para expresar su apoyo a su excompañera de reparto. “Te abrazo Mayra Couto. Aún no salgo de mi asombro”, expresó a quien fuera su hija en la ficción.

Karina Calmet

A través de su cuenta personal de Twitter, la actriz dedicó unas palabras de solidaridad a Couto. “Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera cómo debe sentirse”, se lee en tuit de Karina Calmet.

Magdyel Ugaz

A través de su cuenta oficial de Twitter, la exconductora de “Mujeres al mando” manifestó su posición y respaldó a su compañera, a quien le dijo: “a la distancia estoy contigo, hermana”.

“Muchas veces, a medida que fui creciendo, entendía que para ser parte de esta sociedad tenía que normalizar muchas cosas que me hicieron daño y que hasta el día de hoy aparecen como fantasma en mi vida”, dijo al inicio de su mensaje.

“Trabajo día a día en mi sanación, y sé que tú también lo estás haciendo. Acá a la distancia estoy contigo, hermana”, añadió Magdyel Ugaz en su tuit, donde también etiqueta a Mayra Couto.

Carolina Cano

En su cuenta de Twitter, la actriz aseguró que jamás tuvo ningún problema con Wiese, y que no lo ha visto comportarse de manera irrespetuosa con nadie. “Por el contrario, es un gran compañero, amigo y profesional", explicó.

“La prensa no debe divulgar cosas sin una previa investigación seria y nosotros no podemos sumarnos a eso con morbo, compartiendo posts sin saber realmente los hechos o la versión de ambas partes, estas cosas a la ligera destruyen vidas, no seamos cómplices”, escribió. En su post, Cano también aseguró estar en contra de todo tipo de acoso.

Yvonne Frayssinet

La actriz que dio vida a ‘Francesca Maldini’ en “Al Fondo Hay Sitio” señaló que Wiese era un caballero durante el rodaje de la serie y si hubiera lo contrario, el elenco lo habría notado y denunciado.

“Conozco a Andres Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia, de haber sabido que le hubiera faltado el respeto a alguna compañera, todos nos hubiéramos enterado y no lo hubiéramos permitido. Hemos trabajado muy juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero", escribió la actriz en su cuenta personal de Facebook.

Adolfo Chuiman

El actor Adolfo Chuiman se pronunció respecto a las denuncias realizadas contra Andrés Wiese, con quien compartió roles en la popular serie “Al Fondo Hay Sitio”.

Chuiman contó que se comunicó con el actor y que este está “destrozado” tras las denuncias de acoso en su contra. “He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto”, contó al diario Trome.

“Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo, he quedado asombrado”, añadió.

Sergio Galliani

En su cuenta personal de Facebook, Galliani compartió un extenso mensaje en el que reflexionó sobre la cuarentena, y en los comentarios sus seguidores le preguntaron por la polémica en la que está envuelto Andrés Wiese.

“Nachito, defiende a Ricolás”, comentó un usuario en el post del actor. Ante ello, el esposo de Connie Chaparro no dudó en salir en defensa del popular “Nicolás de las Casas” y lo tildó de “una buena persona”.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, escribió.

Efraín Aguilar

Efraín Aguilar, productor de “Al fondo hay sitio”, emitió un comunicado donde aseguraba que ningún miembro del equipo de producción le había dado quejas sobre el comportamiento de Andrés Wiese, el recordado ‘Nicolás de las Casas’.

“Como productor y director de la teleserie AFHS, quiero informar de que, como es lógico, estaba muy al tanto de los sucesos diarios durante las grabaciones, apoyado por el equipo de producción que dirigía la señora Estela Redhead productora ejecutiva, los Directores de Televisión y sus asistentes, y ellos jamás me mencionaron algún comportamiento del señor Wiese que esté fuera de lo profesional”, manifestó Efraín.

“Quiero agregar que mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal, actores, técnicos, producción y servicios que en la teleserie laboraba, y por lo tanto era común ver subir al personal a mis oficinas, por diversos motivos, unos para aportar a la serie y otros con problemas de toda índole, para solucionarlos en lo posible. Durante esos ocho años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor André Wiese”, añadió en su mensaje.

