Luego que Andrés Wiese fue denunciado por acoso, el actor de la serie “Al Fondo Hay Sitio” se pronunció en su cuenta oficial de Facebook para dar su descargo. En su pronunciamiento, el intérprete nacional rechazó “categóricamente” la denuncia de su ex compañera de reparto Mayra Couto y se refirió a la acusación de una menor de edad en su contra.

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos aunque eran de carácter privado”, dijo el actor en la primera parte de su mensaje.

“Lo más duro ha sido la intención de un programa de TV al afirmar que yo propicié una conversación subida de tono con una chica de ’17 años', mostrando unas capturas de pantalla de algunas de estas conversaciones privadas", escribió Andrés Wiese sobre el testimonio de la menor de edad que declaró para el programa “Magaly TV: La Firme”. La jovencita señaló que el intérprete le envió videos subidos de tono y él consideró dichos actos como “juegos virtuales”.

"Tres temas tienen que quedar claros: Primero, la persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de setiembre del 2000, es decir, como mayor de edad. Esta información falsa se podía verificar fácilmente en sus redes. Segundo, la persona en cuestión fue la que realizó el contacto conmigo, tal como se muestra en los chats. Tercero, la conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo cómo ha quedado demostrado también en los chats”, explicó.

Rechazo categórico

Finalmente, Wiese negó que haya acosado a Mayra Couto durante las grabaciones de la serie “Al Fondo Hay Sitio” o que haya incitado al bullying contra su ex compañera de reparto.

“También tengo que referirme a una acusación que hizo Mayra Couto en sus redes a raíz de esta situación, acusándome de hacerle bullying y de acoso durante las grabaciones de la serie ‘Al Fondo hay Sitio’, lo cual niego categóricamente", afirmó.

"Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa. Varios miembros del equipo ya se han manifestado al respecto durante el día de hoy. Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, sentenció.

