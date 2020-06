Luego que Mayra Couto utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente al actor Andrés Wiese de acoso y bullying, la actriz Yvonne Frayssinet decidió referirse al respecto en su cuenta de Facebook.

La actriz que dio vida a ‘Francesca Maldini’ en “Al Fondo Hay Sitio” señaló que Wiese era un caballero durante el rodaje de la serie y si hubiera lo contrario, el elenco lo habría notado y denunciado.

“Conozco a Andres Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia, de haber sabido que le hubiera faltado el respeto a alguna compañera, todos nos hubiéramos enterado y no lo hubiéramos permitido. Hemos trabajado muy juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero", escribió la actriz en su cuenta personal de Facebook.

El lunes 8 de junio la actriz Mayra Couto utilizó su cuenta de Instagram para denunciar públicamente a su compañero de reparto, Andrés Wiese. Según narró, los hechos ocurrieron cuando ambos compartían roles en la serie “Al Fondo Hay Sitio”.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pe** contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, le escribió Couto a Wiese por mensaje interno de Instagram.

“Tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces. Se lo dije a un amigo del equipo. Que vea, que me estoy inventando o si realmente lo estabas haciendo y me dijo: ‘Si lo vi’”, contó.

Tras narrar los episodios que vivía en el set de rodaje junto a Andrés Wiese, la intérprete Mayra Couto pidió la ayuda de un abogado para continuar con su denuncia.

“Nunca me respondió, ni leyó. Ahora, necesito una abogada feminista. Gracias. Seguro me a acusar de difamación. Tengo 28 años y estoy temblando. He callado esto mucho y esperaba unas disculpas. Nada más. Y borraba todo", concluyó.

Captura de pantalla del chat entre Mayra Couto y Andrés Wiese. (Foto: Captura de Instagram)

