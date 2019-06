Ariana Grande celebra el primer año del single “Bed” con Nicki Minaj | VIDEO

Ariana Grande se encuentra realizando su gira internacional “Sweetener World Tour” y ha dedicado unos minutos para festejar el primer aniversario su tema “Bed” con Nicki Minaj, el cual formó parte del cuarto disco de estudio de la rapera, "Queen".

Las artistas Ariana Grande y Nicki Minaj, quienes han colaborado en cinco canciones desde el 2014, se mostraron emocionadas por el hito el 14 de junio, mientras que sus fans les pedían un nuevo single pronto.

“Feliz aniversario ‘bed’. Te extraño Nicki Minaj”, escribió en redes sociales Ariana Grande junto a una fotografía que muestra a las dos artistas en el rodaje del videoclip del tema.

Nicki Minaj comentó la publicación de Ariana Grande, que cuenta con más de dos millones de ‘likes’ y escribió: “eres mi heroína”.

Como se recuerda, Ariana Grande y Nicki Minaj, quienes han grabado “Bang Bang”, “Get On Your Knees”, “Side to Side”, “The Light is Coming” y “Bed”, desmintieron a inicios de años una supuesta pelea entre ambas, señalando que cada una ha sido el soporte de la otra con el paso del tiempo y que su amistad se mantiene intacta.