La cantante estadounidense Billie Eilish compartió nuevamente su deseo de ser madre, en una entrevista para el medio británico The Sunday Times indicó: “Prefiero morir a no tener hijos, los necesito.”

¿Qué miedos tiene Billie Eilish sobre la maternidad?

A pesar de su juventud, la compositora también reveló que la maternidad le genera miedos y dudas.

“Cuanto mayor me hago, más experimento cosas, solo pienso, uuggh, ¿qué voy a hacer? cuando mi hijo piensa que esto es lo correcto y yo digo, ¡no, no lo es!, y no me escuchan”, comentó.

No es la primera vez que Eilish se refiere a la maternidad. En el 2021, durante una entrevista en Vanity Fair, la cantante dejó claro el deseo que tiene: “Quiero tener hijos y quiero que esos niños tengan hijos”, enfatizó.

¿Quién es Billie Eilish?

Nación en California, Estados Unidos en el seno de una familia dedicada al arte. Actualmente tiene 21 años, ha ganado un Oscar a Mejor Canción Original, por su sencillo No time to die en el 2022.