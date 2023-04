Desde Estados Unidos, una gira internacional y la presentación de una artista en México, llegó a convertirse en tendencia gracias a una creadora de contenido. Billie Eilish brindó un show en el Distrito Federal ante un público que la aclamó durante toda la noche, pero un hecho llamativo y curioso luego de su Happier Than Ever, The World Tour 2023 en tierras aztecas, terminó viralizando su imagen en TikTok. Conoce quién es la protagonista de esta historia, y cuál es el motivo del trend en la red social china.

¿QUIÉN ES BILLIE EILISH?

Hace más de 2 décadas, California vio nacer al fruto del amor que se tenían Maggie Baird y Patrick O’Connell, y que luego de 28 años de matrimonio se ve reflejado en las grandes actuaciones musicales de su única hija.

Billie Eilish creció y se crió en el barrio de Highland Park, y en el seno de una familia de artistas compuesta por un músico y guionista, una actriz, y un hermano mayor consolidado como compositor y actor de reparto.

De ascendencia irlandesa y escocesa por las raíces de sus padres, la exitosa cantante estadounidense a su corta edad ya es toda una estrella del panorama pop gracias a canciones interpretadas y lanzadas en sus álbumes de estudio titulados When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, y Happier Than Ever.

Asimismo, la discografía de Billie Eilish contiene 2 Extended Play (EP), 29 sencillos, y 21 videos musicales, entre los cuales destacan los temas llamados “Ocean Eyes”, “When the Party’s Over”, “Bad Guy”, y “Lovely” feat. Khalid, entre otros.

El 18 de diciembre de 2023 cumplirá 22 años habiendo debutado como actriz en la serie de terror “Swarm” que se estrenó el 17 de marzo en Prime Video, y también padeciendo un trastorno del sistema nervioso denominado como síndrome de Tourette que le diagnosticaron a los 11 años.

Actualmente, y desde el 3 de febrero de 2022, Billie Eilish se encuentra ofreciendo su quinta gira a nivel mundial con 84 fechas que incluyó a sus fans de la Ciudad de México (CDMX) para fines de marzo.

¿QUÉ PASÓ CON BILLIE EILISH EN CDMX Y POR QUÉ SE VOLVIÓ VIRAL EN TIKTOK?

Por segunda vez desde que empezó su carrera musical, la artista californiana de 21 años visitó CDMX para presentarse en el Foro Sol ante más de 50 mil personas.

El espectacular concierto de Billie Eilish que forma parte de su gira mundial Happier Than Ever 2023, ganó mayor notoriedad tras la culminación del show debido a la publicación y reproducción masiva de un video en redes sociales que muestra cómo parte de los asistentes la confundieron con Ana Pau Castell.

La mujer en cuestión es una joven actriz, bailarina e influencer de origen mexicano que gusta del ballet, actuó en “Pobre Familia Rica” y con más de 500 mil seguidores lidera las preferencias en TikTok.

Luego de la presentación de la cantante de pop nacida en Los Ángeles en CDMX el 30 de marzo, Ana Pau Castell, asistente al evento gracias a GNP Seguros, grabó e identificó la manera en la que los fans de Billie Eilish creyeron en ese instante que era la verdadera artista estadounidense.

Vestida con ropa urbana, la creadora de contenido bajó del auto con lunas polarizadas en el que se encontraba, y que estaba estacionado en la zona de parqueo del Foro Sol para aprovechar la situación y saludar a las personas que gritaban por ella equivocadamente.

“Oigan, qué pedo, la gente de allá cree que soy Billie Eilish”, expresó con sentido del humor Ana Pau Castell, quien además fue solicitada por un fan para tomarse un selfie, y entre risas y carcajadas se despidió de aquellos que por la emoción erróneamente creyeron tener a su artista preferida tan cerca.