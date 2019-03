Las canciones más polémicas de Karol G, Anuel AA, Becky G, Nicky Jam y Natti Natasha

Hablar de temas polémicos pero cotidianos en las canciones es algo que no muchos artistas se atreven a hacer. Este es el caso Karol G, Anuel AA, Becky G, Nicky Jam y Natti Natasha, estos cantantes de reggaetón han logrado posicionarse en el medio gracias a sus letras que en muchos casos resultan ser polémicos y son censurados por referirse sobre el sexo, drogas, entre otras cosas.

No existe regla a seguir, así que en esta nota te contaremos sobre los temas más polémicas de estos artistas de música urbana.

Karol G

Karol G junto a Gloria Trevi han logrado causar una tremenda polémica por su tema "Hijoepu*#", pero más allá de eso el tema es rebelde osado característico de La Trevi quien siempre se planta firme y sin miedo alguno ante los defectos y abusos del sexo opuesto.



En el video, estos dos talentos se convierten en heroínas de una película de acción y demuestran todo su poder y dominio ante el hombre que les hizo daño.

Anuel AA

Anuel AA ha logrado hacerse un espacio en el mundo de la música en muy poco tiempo y hoy es uno de los más aclamados a pesar de sus polémicas canciones como: “Sola”, “Brindemos”, “Esclava”, “Yeezy” y “Ayer” son algunos de los temas que han causado revuelo en la música.



Pero también ha tenido otros problemas y el más sonado fue con el cantante Cosculluela, esto generó una intensa molestia entre los boricuas. ¿La razón? Las fuertes rimas con componentes homofóbicos, machistas y aparentemente insensibles con la situación social de Puerto Rico.



Esto hizo que varios personajes públicos de Puerto Rico se manifiesten y expresen su molestia por que también ofendió a los miles de pacientes con VIH.



Esta acción le costó la cancelación de un concierto en Puerto Rico, así que se vio en la obligación de pedir disculpas por todo el enfrentamiento que se había generado por sus canciones.



Becky G

Becky G alcanzó el éxito mundial gracias a la canción “Mayores” junto a Bad Bunny. Este tema se volvió uno de los más escuchados en las principales radios de Latinoamérica, pero genero una tremenda polémica por la sugerente letra, así que la cantante no dudo en responder en su momento y comentó que se sentía tranquila.



“Yo no sabía (que fue criticada). Es una canción, le puede gustar a unos, no les puede gustar a otros. Yo creo que, al final del día solo es una opinión”, explicó en una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’ de México. Luego agregó que: “Hay papás que me mandan videos de sus niñas, sus babies, hasta mamás y abuelas cantando la canción. Eso para mí, si está enfocado en la música, es lo más importante, y es una opinión”.



Nicky Jam

En una época, Nicky Jam y Daddy Yankee eran buenos amigos y formaron el dúo ‘Los cangris’, pero se pelearon y enemistaron por las adicciones del cantante estadounidense, así que tomaron caminos separados. En este tiempo el ‘Bigg Boss’ marcó un cambio trascendental en el mundo del reggaetón y esto opacó a Nicky.



Herido su orgullo, Nicky Jam lanzó en esa época "Tiraera pa Daddy Yankee", un tema donde crítica, se burla y ofende a su colega sin ningún filtro. ¿Qué hizo Daddy Yankee ante este tema? Prefirió el silencio, aunque se comenta que bloqueó la carrera de Nicky, quien además de todo sufría depresión.



Años después, los ex amigos se juntaron y lograron solucionar los problemas y retomaron su amistad.



Natti Natasha

Hace un tiempo Natti Natasha estuvo en boca de todos por la polémica canción que interpretó junto a Becky G. “Sin pijamas” fue uno de los temas más escuchados en Latinoamérica a pesar que la letra habla sobre sexo y drogas.



Pero no todo quedó allí, ya que la dominicana visitó Ecuador y acudió a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer de ese país y no dudo en interpretar esta melodía a los pequeños y fue duramente criticada en redes por su falta de tino.