Eugenio Derbez reveló que se reencontró con Victoria Ruffo en el hospital tras el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez. Fue el comediante quien brindó detalles del encuentro con la reconocida actriz.

En diálogo con el programa ‘De primera mano’, el también actor relató cómo el destino lo llevó a cruzarse con la intérprete, quien iba acompañada de su actual pareja Omar Fayad, embajador de México en Noruega.

“ Llegué (al hospital) sin tener mucha idea y con mucha expectativa , pero no, de repente cuando llegué a la habitación junto con Ale y Aitana, estuvimos ahí con los papás de Paola, llegamos casi al mismo tiempo. Estuvimos ahí hasta que de repente nos dijo una enfermera: ‘Oigan, ya va a pasar la nena por el pasillo por si la quieren ver’”, dijo el actor.

“Corrimos al pasillo y ahí fue donde, sorpresa, ya estaba en el pasillo José Eduardo con toda la familia Ruffo, estaba Omar, Victoria y todo. […] Nos encontramos en el pasillo, fue complicado , ya que entramos al cuarto y todo, pues empezamos a hablar. Omar es divino, se portó espectacular, es un tipazo”, añadió.

Derbez agregó que coincidió con la madre de su hijo, se abrazaron, se felicitaron y se tomaron una foto todos los presentes. Recalcó que no le corresponde publicar la imagen en redes sociales.

“Eventualmente coincidimos Victoria y yo, nos dimos un abrazo. Ella me dijo: ‘Felicidades abuelo’ y yo le dije: ‘Felicidades abuela’. No cruzamos muchas palabras, nada más felicidades y se acabó. No nos habíamos comunicado ni hablado ni nos habíamos topado hasta ayer y creo que la nena vino a limar esas asperezas. Lo poco que hubiera quedado, quedó absolutamente enterrado”, aseguró.

¿Por qué se separaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tuvieron una relación que inició a finales de la década de los años 90, cinco años después del nacimiento de su hijo anunciaron su separación y esto fue en 1996. Tras ello, iniciaron el proceso de divorcio y una serie de peleas por la custodia de su primogénito.

De acuerdo al comediante, el fin de la relación fueron los reclamos por una supuesta boda que él organizó con sus amigos comediantes. Agregó que Ruffo siempre supo que no era una boda, sino que se trataba de una fiesta para entregarle unos anillos que simulaban su unión.

“ No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado , y argumentaron que yo la había engañado. Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado. Entonces compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro. Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas”, reveló Eugenio Derbez a un medio conocido.