El actor peruano Carlos Victoria Álvarez, reconocido por su amplia carrera televisiva y teatral, denunció retrasos en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, donde fue internado por un estrechamiento cervical. En sus redes sociales, Victoria aseguró que lleva trece días esperando una operación que todavía no se realiza.

“Bueno, aquí me tienen, todavía esperando. Llevo trece días esperando para una operación debido a un estrechamiento cervical. Esta mañana, un doctor me comentó que están peleando por una cama en neurología”, escribió en Instagram el 15 de octubre, agregando que tanto él como otros pacientes siguen a la espera de atención médica

Carlos fue hospitalizado el 30 de septiembre y, a través de sus plataformas, expresó no estar seguro de cuántos días más permanecería en el centro médico. “¡Y aquí me tienen, en mi décimo día en el Rebagliati! Y no sé cuántos más me esperan”, comentó el 9 de octubre.

El intérprete, conocido por su papel en teleseries como “Los otros Concha” (América TV) y “Los otros libertadores”, también aprovechó la ocasión para cuestionar al gobierno de turno y su gestión del sistema de salud pública. “¡Vamos a comprar 20 aviones de combate y un avión presidencial! Mientras tanto, yo y muchos pacientes estamos esperando. En fin” , indicó.

EsSalud se pronunció por caso del actor Carlos Victoria





A raíz de la publicación en redes sociales y el impacto que generó entre sus seguidores y colegas, el Seguro Social EsSalud emitió un pronunciamiento en X (Twitter) en el que confirmaba que Carlos Victoria sería operado en los próximos días. Además, EsSalud aseguró que Victoria recibió todas las atenciones necesarias desde su primer día de internamiento.

“El paciente Carlos Enrique Victoria ingresó al área de emergencia del Hospital Rebagliati el 30 de septiembre. En la unidad de medicina interna fue evaluada por diversas especialidades y se le programaron los solicitudes prequirúrgicos para su operación en neurocirugía, la cual se llevará a cabo en los próximos días”, informó la entidad sin precisar fechas.

Carlos Victoria recibió apoyo de sus colegas y seguidores





Diversos actores se pronunciaron en apoyo a Carlos Victoria tras su publicación. “En lo que podamos ayudar, estamos pendientes”, expresó Anahí de Cárdenas. “Fuerza, Carlitos”, escribió Andrea Luna, mientras que Nidia Bermejo le enviaba un afectuoso abrazo. Por su parte, Ramón García aprovechó la ocasión para criticar al Gobierno de Dina Boluarte, reiterando su respaldo al actor: “Estás presente en nuestras oraciones”, expresó.

En esa línea, mediante X (Twitter), el periodista Hugo Coya pidió que EsSalud apresure el procedimiento de Carlos. “Ojalá que algún funcionario de EsSalud haga eco de este llamado y el primer actor Carlos Victoria consiga ser operado a la brevedad posible, dado su delicado estado de salud”.

A raíz de su hospitalización, las funciones de la obra teatral “Las veces que no te dije te quiero”, una producción que protagonizaba Carlos Victoria bajo la dirección de Renato Piaggio y autoría de Mario Zanatta, fueron postergadas. El reestreno sería reprogramado para enero de 2025, según los organizadores.