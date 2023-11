El periodista Jaime Bayly aseguró que los cantantes Gian Marco y Pedro Suárez-Vértiz, así como el actor Carlos Alcántara fueron los mejores artistas peruanos que entrevistó en sus 40 años de experiencia televisiva.

Mediante un video publicado en su canal de YouTube, titulado “En 40 años” y en el que celebra sus cuatro décadas en la pantalla chica, Bayly destacó en los artistas cualidades como su sentido del humor, talento y sensibilidad.

“He cumplido 40 años haciendo televisión y quiero recordar un poco arbitrariamente, así, al azar, según mi memoria, algunos personajes que he entrevistado”, dijo al inicio de su video-diario.

Durante la última parte de su video, el periodista destacó a los artistas peruanos, a quienes consideró sus mejores entrevistados. “[...] Espero no estar siendo injusto y omitir a alguno que merecía la mención”, afirmó.





Carlos Alcántara





Jaime Bayly nombró primero al actor Carlos Alcántara, actor y comediante peruano, recordado por series televisivas como Pataclaun o películas como Asu Mare o Perro Guardián. El periodista destacó en Cachín, su sentido del humor resaltando que lo hizo reír de una forma inolvidable.

“¡Qué manera de hacerme reír de Alcántara! Sobre todo el imitaba a su madre, a sus amigos del barrio, hacía voces, hacía ruidos, hacía gestos... ¡Qué manera de ser divertido!”, relató Jaime.





Pedro Suárez-Vértiz





Por otro lado, Bayly destacó al retirado cantante Pedro Suárez-Vértiz, en quien resaltó su talento musical y esencia como persona. Lo entrevistó en múltiples oportunidades, por lo que el periodista decidió integrarle como uno de sus mejores interlocutores.

“Pedro Suárez-Vértiz también, brillante, talentoso músico, rockero peruano. Siempre una entrevista con Pedrito era un deleite para mí, siempre, siempre”, comentó Bayly.





Gian Marco

Finalmente, el periodista nombró al cantante Gian Marco, resaltando su sentido del humor, el cual comparó con el que posee Diego Torres, a quien se refirió también en su video.

“Y Gian Marco también, porque además de ser un músico sumamente dotado, virtuoso, sensible... Gian Marco es un poco como Diego Torres, o sea esconde a un humorista”, indicó Jaime.

“Siempre tiene ahí agasajado al comediante y bastan dos preguntas para que él lo suelte y entonces ya no te conversa solo como el músico, sino que toma de posesión el diálogo el comediante te hace reír a mares”, complementó.





¿A qué deportista argentino desea entrevistar Jaime Bayly?





Por otro lado, en el recuento de personalidades que entrevistadas por Bayly, este indicó que tiene el deseo de conversar con el futbolista Leo Messi, ya que no tuvo la oportunidad de hacerlo con el astro Diego Armando Maradona.

“En fin, eso es lo que se me viene a la memoria, me hubiera encantado entrevistar a Maradona, me encantaría entrevistar a Messi, no le haría una sola pregunta sobre vida personal, solo le preguntaría de fútbol, tampoco le preguntaría de política, pero esa es una entrevista pendiente”, aseveró.

Como parte de su relato, Jaime Bayly también señaló que los tres políticos más astutos que pudo entrevistar fueron el argentino Carlos Menem, el fallecido venezolano Hugo Chávez y el desaparecido exmandatario peruano Alan García Pérez, a quien dedicó un video en su canal de YouTube, relatando los detalles de su ambivalente relación.