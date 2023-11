El cantante peruano Patricio Suárez-Vértiz afirmó que perdonaría una eventual infidelidad de su pareja por tranquilidad, pero que no mantendría la relación, precisó.

“Sí perdonaría una infidelidad porque tienes que perdonar por salud mental; eso sí, perdono, pero no regreso”, dijo el rockero. “Es bueno perdonar porque, de lo contrario, te quedas con un peso encima horrible, y quedarte con resentimiento no es bueno”, añadió.

Asimismo, explicó que las mentiras se descubren mayormente, por lo que recomendó evitarlas. “Llega un momento en donde te olvidas las mentiras y tarde o temprano todo sale a la luz. Con sinceridad, creo que mejor es no mentir”, aseveró.

Patricio Suárez-Vértiz actualmente mantiene una relación sentimental con Jackeline López Molina, con quien afirmó no tienes planes de casarse.

“Jackeline ya se casó y yo ya me casé, el error no se comete dos veces. El casarse no es garantía de que nunca te vas a separar. Lo que nosotros hacemos es reforzar los años que tenemos en este momento y así la pasamos bien”, afirmó.





Patricio Suárez-Vértiz en “¿Cuál es el verdadero?”





Patricio Suárez-Vértiz participará en el programa “¿Cuál es el verdadero?” y competirá junto con su amiga, la actriz Marisol Aguirre y Guadalupe Farfán. El programa se emite los sábados a las 9 p.m. por América TV.

“Soy capísimo descubriendo a los mentirosos porque yo soy más mentiroso. Me doy cuenta cuando alguien miente por la mirada, porque le tiembla la boca, mueven mucho las manos, siempre tienen un tic. Este sábado yo llego a ganar por mi tribuna”, relató.

MÁS INFORMACIÓN: Patricio Suárez Vertiz revela por qué no tiene hijos a sus 52 años