El músico peruano Patricio Suárez-Vértiz, hermano del reconocido artista Pedro Suárez Vértiz, habló sobre el estado de salud y la carrera de su hermano en una entrevista con un video podcast del diario Trome.

Patricio Suárez Vértiz expresó su alegría por la recuperación de su hermano, quien fue diagnosticado con una extraña enfermedad llamada parálisis bulbar, un tipo de esclerosis que no empieza por las extremidades sino por el habla.

“Es un bajón, es normal, la sorpresa llega y es como que ‘qué pasó’, pero al final pasó algo milagroso y es que la vida continúa, hay que darle para adelante”, dijo Patricio Suárez-Vértiz.

¿Qué hace Pedro Suárez-Vértiz en la actualidad?

Por otro lado, el autor de Disco bar comentó que su hermano goza de buena salud y que gracias a su carrera musical, se convirtió en un ícono de la música peruana.

“Pedro yo lo veo muy bien anímicamente, tiene su página de Facebook, se comunica con todo el mundo, la gente le responde, es un líder de opinión. Ha quedado como un clásico del rock en el Perú”, comentó el intérprete.

“Pedro ya tiene 54 años, ya quiere descansar, estar en su casa con sus nietos, con sus hijos”, agregó.

¿Patricio Suárez-Vértiz no acabó el colegio?

Asimismo, Patricio se refirió acerca de su propia vida y su estilo de vida relajado. “No me he hecho ningún arreglito”, dijo. “Tengo mis arrugas pero yo me siento de 24, tendré la irresponsabilidad de un muchacho de 24″, complementó.

Otra de las revelaciones que hizo el integrante de La casa de Magaly fue que nunca terminó el colegio. “Me invitaron a salir en segundo de media”, dijo. “Ahora me han pagado un montón de plata para que vaya a la reunión de promoción”, agregó.