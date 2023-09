Jean Paul Santa María aclaró que asume todos los gastos de sus menores hijos ante la ausencia de Angie Jibaja, quien junto a su abogado Wilmer Arica acudieron a la Fiscalía de Los Olivos para ver el tema de la manutención de sus pequeños.

“Desde el año 2018 que yo asumo todo. Este año se cumplen 5 años y pienso seguir asumiendo todo lo que mis hijos necesitan siempre (...) Ya se mandó toda la documentación, toda la evidencia y todos los gastos que superan a la fecha los montos que injustamente ella está pidiendo”, indicó el integrante de la Gran Orquesta a Infobae.

Agregó que el proceso legal que mantiene con Angie Jibaja debe terminar por el bien de sus hijos y resaltó que es injusto que la modelo quiera pedirle dinero, ya que él es quien asume todos los gastos.

“Y digo injustamente, porque no solo no aporta nada, sino que, además, pide hasta la fecha que se le dé dinero. ¿Para qué? Si yo asumo todo y seguiré haciéndolo. Ya el juzgado de paz que ve el caso está al tanto de la situación, a mí solo me queda apelar a la justicia y buena fe de la jueza en favor de mis hijos”, dijo al mencionado medio.

“Mis hijos hoy en día gozan de una total estabilidad en todo sentido. Y es mi deber velar porque eso siempre se mantenga igual. Así es y así será siempre. A mí me importa lo que mis hijos quieren. Lo que a mis hijos les haga bien”, agregó.

ANGIE JIBAJA ACUDE A LA FISCALÍA

Angie Jibaja llegó a la Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integración del Grupo Familiar de Los Olivos con motivo del proceso de manutención de sus hijos que tiene con Jean Paul Santa María.

De acuerdo a su representante, la modelo acudió al Ministerio Público para “una revisión del caso y lectura del expediente ante el 3 Juzgado de paz Letrado de Surco donde se ventila un proceso de alimentos en contra del señor Santa María desde el 2015″. Además, estaría evaluando la posibilidad de recuperar la tenencia de sus hijos.