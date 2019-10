Famosos







José José fue homenajeado en México: Sarita Sosa no asistió y esta fue su justificación para no viajar El homenaje al ‘príncipe de la canción’ en México fue encabezado por sus hijos José Joel y Marysol Sosa, así como por su ex esposa, Anel Noreña. ¿Por qué no estuvo presente Sarita Sosa?