Julieta Prandi se separó de su pareja Claudio Contardi en 2018, luego de diez años de relación y dos hijos en común, Mateo y Rocco. Al principio, la modelo argentina no quiso dar muchos detalles de su divorcio, sin embargo acaba de salir a la luz que la conductora denunció a su expareja por violencia familiar.

La presencia de Julieta Prandi en el Juzgado de Familia de San Isidro (Argentina) llamó la atención de Ángel de Brito, quien días atrás publicó una imagen de la modelo recorriendo las oficinas de “violencia de género”, según comunicó en su cuenta de Twitter.

Pero recién este jueves la noticia se confirmó en los medios de comunicación: la también actriz y conductora denunció a su ex esposo y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, por violencia familiar.

Julieta Prandi denuncia violencia familiar. (Foto: capturaTwitter)

Según Paparazzi, Julieta Prandi recurrió a la justicia por los maltratos que sufre por parte de su ex pareja Claudio Contardi, quien tras separarse de ella se negó a abandonar la casa familiar en la que convivía con la modelo y los pequeños Mateo (8) y Rocco (4).

“Sobre Claudio pesaba una restricción para no acercarse a Julieta y una restricción para que los hijos no pudieran quedarse a pernoctar en la casa de él. Esto fue dispuesto por el juez”, dijo Agustina Kämpfer, panelista del programa Nosotros a la mañana.

Este mediodía, y a pedido de Prandi, su abogada Karina Barrio habló con el programa Intrusos y confirmó la medida iniciada. “El miércoles pasado Julieta se presentó en la comisaría e hizo la denuncia correspondiente y el jueves ingresó este expediente por violencia familiar”, relató la letrada.

“Fueron muchos hechos los que vivió Prandi, pero lo que más la angustió fue la situación que vivieron los chicos dentro de la casa paterna. Eso fue lo que la llevó a empezar a contar un poco todo lo que venía viviendo y por lo cual toma la decisión de iniciar la demanda de divorcio en noviembre del año pasado”, continuó Barrio.

Al parecer, lo que motivó a la actriz a hacer la denuncia pertinente fue un hecho puntual. Su exmarido habría llevado a vivir a su domicilio a una señorita que hacía pasar por la niñera pero que, en realidad, era su nueva pareja.

“En su momento, cuando Juli llamaba a los chicos, el señor Contardi le decía que estaban con Cinthia, la niñera. Pero no era la niñera, eso era lo que los chiquitos tenían que decir. Está comprobado que es su pareja. Eso fue lo que más preocupó a mi cliente, porque son menores de ocho y cuatro años”, aseguró la abogada quien destacó que, desde un principio, la modelo quería un divorcio tranquilo.

Julieta Prandi y Claudio Contardi recién casados. (Foto: Difusión)

Horas después, Julieta Prandi habló sobre el conflicto legal que mantiene con su expareja. “Acabo de llegar a mi casa, vengo del juzgado. Tenía una audiencia hoy pedida por el juez y él (en referencia a su exmarido) no se presentó”, comenzó a relatar en Pamela a la tarde, a través de un audio que envió por WhatsApp.

En cuanto a la denuncia por violencia familiar, la actriz aseguró: "La semana pasada tuve que meter una denuncia por violencia familiar y había una perimetral y una suspensión de pernoctada en la casa del padre, que en realidad es mi casa; donde él vive, quiero decir".

A su vez, Prandi manifestó su preocupación por no saber si Contardi le va a devolver a sus hijos esta noche. “Hoy estoy preocupada porque no sé dónde van a dormir mis hijos, y si el padre me los va a devolver, porque la medida era hasta hoy, dentro del marco de la audiencia. Él no se presentó y venció ese plazo. Hoy por régimen le tocaría tenerlos a él y no sé si me los va a devolver a la noche”, dijo angustiada.

JULIETA PRANDI Y CLAUDIO CONTARDI: CRONOLOGÍA DE SU HISTORIA DE AMOR

Julieta y Claudio comenzaron su historia de amor en el año 2009. En junio de 2010, la bella modelo anunció que estaba embarazada y el 8 de enero de 2011 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de su primer hijo: Mateo.

Sellaron su historia de amor ante la ley después de dos años y medio de noviazgo, cuando el viernes 21 de octubre de 2011 decidieron pasar por el Registro Civil.

“Lo que más me importa en la vida es cumplir los sueños y la verdad es que este es un sueño para mí”, había dicho Prandi, emocionada, en aquel momento. Los testigos de la boda habían sido Ana y Ezequiel, la madre y el hijo del primer matrimonio de Claudio.

Julieta Prandi y Claudio Contardi y sus dos hijos. (Foto: Difusión)

Un año más tarde, en octubre 2012 se casaron por iglesia para reconfirmar su unión y amor. En 2015 anunció su segundo embarazo y luego llegó su hijo Rocco.

Ahora, sin embargo, la modelo se enfrente a una separación que, espera, sea lo menos traumática posible para todos. Sin embargo, amistades cercanas a la artista argentina comentaron que esta situación la tiene muy mal, a tal punto que ha perdido peso y toma medicamentos.