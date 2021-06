2 de 9

Según informa Hola.com, la integrante del clan Kardashian y Thompson se conocieron en septiembre de 2016, cuando unos amigos en común les organizaron una cita a ciegas. El amor entre ellos surgió pronto, pues meses después de conocerse (diciembre de 2016), la pareja fue captada saliendo de un club nocturno llamado Boosty Bellows. En ese mismo año, para la celebración de Navidad, Tristan compartió en sus redes sociales la primera instantánea en la que aparecía posando muy cariñoso al lado de Khloé. Ella hizo lo mismo en Año Nuevo. Asimismo, el momento en el que Khloé presentó oficialmente a Tristan con su familia quedó registrado en la décima tercera temporada de la famosa serie “Keeping Up With the Kardashians”. (Foto: Instagram)