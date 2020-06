Leslie Shaw pisó el acelerador y alcanzó las estrellas. “Estoy soltera”, tema que la cantante peruana grabó con la mexicana Thalía y la colombiana Farina a pocas horas de su estreno se convirtió en tendencia #1 en Perú, #3 en Colombia, #7 en Ecuador, #11 en México y #14 en Argentina. Y en solo tres días, el videoclip superó los cinco millones de reproducciones en YouTube. Actualmente supera los 6 millones.

El tema fue producido por Alexander Palmer y Frank Santofimio, y su letra fue obra de Antonio Cortés “Barullo”, Héctor Montaner, Claudio Prieto, Vladi Ramírez, Frank Santofimio, Alex Palmer, Thalía, Farina y la misma Leslie.

El body con piedras que la intérprete nacional lució en el videoclip fue un diseño de Augusto Manzanares, diseñador peruano que viste a Cardi B y Ariana Grande, a quien contactó gracias a su styling Carlos Chung.

►Leslie Shaw camino a la fama: la vida de la artista en imágenes nunca antes vistas

►Leslie Shaw confiesa su deseo de grabar un nuevo tema musical con Maluma

Shaw ha empezado a saborear los placeres que envuelven a importantes músicos del mundo. La imponente compañía discográfica Sony Music Latin la representa, trabaja con reconocidos compositores, graba en modernos estudios y figuras de fama internacional como Maluma, a quien visitó un fin de semana en su lujosa casa de Miami, han volteado a verla.

Pero el camino que la peruana emprendió para alcanzar sus ambiciosas metas artísticas, no ha sido fácil. Primero, tuvo que enfrentarse a sus propios miedos, luego a la indiferencia de sus detractores, personas cercanas a su entorno que se esmeraron en hacerle creer que no llegaría lejos porque no contaba con las condiciones necesarias para lograrlo.

En la galería de fotos adjunta a esta nota compartimos imágenes exclusivas del proceso de grabación de “Estoy soltera”.