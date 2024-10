El prematuro fallecimiento del cantante británico Liam Payne, de 31 años, ha conmocionado al mundo entero, especialmente a sus fanáticos, quienes lo han seguido desde que, a los 16 años, se unió al famoso grupo One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Payne murió el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en Buenos Aires, Argentina. Aunque no había realizado actividades musicales recientes, en 2023 organizó una gira por Sudamérica, que incluía un concierto en la explanada del Parque de la Exposición de Lima, el 1 de septiembre. Sin embargo, el evento fue cancelado.

En esa ocasión, Payne expresó su emoción por regresar a Perú, señalando que habían pasado nueve años desde su primera visita con One Direction. En una entrevista con El Comercio, afirmó: “Lo único que sé es que [Perú] es el mejor lugar para volver de nuevo a la escena musical, pero esta vez con cosas mejores”.

¿Por qué canceló su concierto en Perú?

A pesar de su entusiasmo y el cálido recibimiento de sus fans peruanos, Liam tuvo que cancelar su esperado concierto debido a una complicación de salud causada por una grave infección renal. A través de sus redes sociales y de la empresa Masterlive, Payne se disculpó con el público, prometiendo una reprogramación que finalmente no se concretó.

“Con gran pesar tengo que decirles que no tenemos otra opción que posponer mi próxima gira por Sudamérica. Estuve en el hospital con una infección renal grave, es algo que no le desearía a nadie, y los médicos me han indicado que debo descansar y recuperarme”, explicó Payne en su mensaje.

Aunque expresó su interés en reprogramar el concierto, Liam no ofreció más detalles y aseguró la devolución de las entradas, lo que causó gran desilusión entre sus seguidores. “Estaba más que emocionado de venir a tocar para ustedes”, comentó el cantante en redes sociales.

¿De qué murió Liam Payne?

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció el miércoles 16 de octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Aunque las causas exactas aún no han sido confirmadas, varios reportes sugieren que el cantante, de 31 años, habría estado bajo los efectos de drogas y alcohol.

Según declaraciones de Alberto Crescenti, jefe del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), los equipos constataron que Payne sufrió “lesiones gravísimas incompatibles con la vida” y no hubo posibilidad de reanimación”.

Antes del incidente, testigos reportaron que Payne había mostrado un comportamiento errático en el hotel, rompiendo objetos y generando la intervención del personal de seguridad. La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16 investiga el caso, y no se descarta la posibilidad de un suicidio.

Liam Payne fallece: imágenes difundidas en redes sociales mostraron la supuesta habitación desde donde habría caído. En las fotos, se ven restos de drogas y mobiliario destrozado, producto de una sobredosis del cantante | Foto: Twitter

¿Quién fue Liam Payne?

Liam Payne, cantante y compositor británico, nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Alcanzó la fama en 2010 tras participar en el programa “The X Factor”, donde, a los 16 años, se unió a la banda One Direction, formada por sugerencia de la jueza Nicole Scherzinger.

El grupo, integrado por Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, lanzó su primer álbum en 2011 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, publicando cinco discos y realizando giras mundiales. A lo largo de su carrera, Payne ha citado a Justin Timberlake como una de sus principales influencias.

Sin embargo, el éxito vino acompañado de problemas de salud mental, incluyendo ansiedad y alcoholismo. Tras la separación de One Direction en 2016, Payne ingresó en rehabilitación y fue padre de un niño llamado Bear, fruto de su relación con la cantante Cheryl Tweedy.