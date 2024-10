El mundo de la música está de luto por el fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien murió a los 31 años el pasado miércoles 16 de octubre tras caer desde el tercer piso del hotel donde se alojaba, ubicado en el barrio de Palermo de Buenos Aires, en Argentina. Fuentes policiales confirmaron que el suceso ocurrió en la tarde y que el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al sitio tras recibir un llamado al 911, verificando el deceso. La investigación del caso sigue en curso.

Payne, quien formó parte de One Direction junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, alcanzó fama mundial en 2010 tras participar en el programa británico “The X Factor”. Luego del éxito mundial que tuvieron en sus primeros años, el grupo llegó a Perú en 2014 con su gira “Where We Are Tour”. Entre polémicas por el supuesto consumo de drogas entre los jóvenes cantantes, y el fervor de miles de fanáticas, quienes hasta acampaban en las afueras del Estadio Nacional para verlos, Payne aseguró que nuestro país dejó una “huella imborrable” en su vida.

En una entrevista con el diario El Comercio, publicada originalmente el 25 de agosto de 2023, Liam recordó con cariño su primera experiencia en tierras peruanas. “Recuerdo cuando estuve por primera vez en Perú, me gustó la comida, pero lo que siempre me sorprende es su cultura y su historia. Algo que se quedó grabado en mi cabeza fue ver un amanecer con pavos reales y la energía de Machu Picchu entrando en mi cuerpo”, compartió Payne.

En sus declaraciones, también mencionó que aquella etapa de su vida fue significativa. “Siempre me divertía con los chicos. Realmente no pensaba mucho en eso cuando comencé porque no me conocía tan bien, pero ahora sé quién soy. Bueno... todavía estoy en ese viaje”, dijo también. Aunque tuvo programado un retorno en 2023, donde presentaría un concierto debut como solista en Perú, este evento fue cancelado por complicaciones de salud del cantante.

Luego de la pausa indefinida de One Direction en 2016, Payne trató de consolidar su carrera como solista, sin la colaboración de sus excompañeros. En la misma entrevista, el cantante expresó su deseo de volver a Perú para retomar su carrera musical, pero con nuevos proyectos. “Lo único que sé es que [Perú] es el mejor lugar para volver de nuevo a la escena musical, pero esta vez con cosas mejores”, concluyó.