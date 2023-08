Después de la separación de One Direction, varios miembros de la exitosa boyband británica trazaron un camino propio, buscaron definirse más allá del éxito alcanzado por la banda. En el caso de Liam Payne, quien se presentará en Perú como solista por primera vez el viernes 1 de septiembre, encontrar su propia voz en la música fue un reto desafiante, pero no insuperable. Sin embargo, hasta el día de hoy, parece estar aún en la búsqueda de su identidad musical.

Influenciado en sus primeros pasos como solista por Justin Timberlake, Payne dio inicio a su carrera en solitario con la canción “Strip That Down”, seguida por sencillos como “Bedroom Floor” y “Get Low”, temas que presentan ritmos cautivadores y elementos visuales que evocan el trabajo de Timberlake. Después de experimentar con sus siguientes sencillos y lanzar un EP titulado “First Time”, el artista se atrevió a dar a conocer su primer álbum, titulado “LP1″, en 2019. Esta producción marcó el inicio de una incansable búsqueda por desarrollar un estilo propio y un proceso de autodescubrimiento que lo lleva ahora a embarcarse en una gira por Sudamérica que incluye la explanada del Parque de la Exposición como uno de los escenarios destacados.

“Recuerdo cuando estuve por primera vez en Perú, me gustó la comida, pero lo que siempre me sorprende es su cultura y su historia. Algo que se quedó grabado en mi cabeza fue ver un amanecer con pavo reales y la energía de Machu Picchu entrando en mi cuerpo”, comenta Payne en entrevista con El Comercio.

Liam Payne viene por primera vez al Perú como solista y la cantante peruana Clara Yolks abrirá el show que se celebrará en la Explanada del Parque de la Exposición el viernes 1 de setiembre

―Desde tu debut, ¿Fue difícil mantenerte vigente?

Es difícil mantenerse en esta industria musical, aún más con las redes sociales presionándote cada minuto del día, y es necesario crear y crear todo el tiempo. En mi caso, lo hago cuando me siento bien, pero no deja de asombrarme que las nuevas generaciones exijan siempre contenido y canciones nuevas que mantengan mi estilo.

―Hace 9 años visitaste Perú cuando formabas parte de One Direction. ¿Por aquel entonces ya empezabas a formar un estilo propio?

Siempre me divertía con los chicos. Realmente no pensaba mucho en eso cuando comencé porque no me conocía tan bien, pero ahora sé quién soy. Bueno... todavía estoy en ese viaje. Lo único que sé es que [Perú] es el mejor lugar para volver de nuevo a la escena musical, pero esta vez con cosas mejores.

―¿Cómo encuentras el equilibrio entre el autodescubrimiento y la exposición a la fama?

El control es la clave para encontrar el equilibrio entre ambos terrenos, especialmente con la fama. La estabilidad emocional que tengo me ha costado mucho trabajo. Fue muy difícil para mí encontrar esa estabilidad después de quedarme solo en mi carrera musical.

―¿Luego de One Direction?

Sí, para mí ha sido un gran desafío encontrar un nuevo sonido que acompañe mi voz. Tenía que estar al nivel o mejor que los sonidos de los inicios en la boyband, pero creo que por fin logré crear algo único y diferente.

―¿Podremos apreciar ese nuevo sonido en alguna nueva producción?

Tengo un nuevo álbum que quizás lance en octubre, en el que me inspiro en momentos de mi vida como las relaciones, el amor y los procesos emocionales para ser mejores. Aunque como compositor y músico, siempre tendré una constante búsqueda de mi sonido e identidad.

La banda One Direction, integrada por Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Liam Payne.

―Medios internacionales apuntan a que Louis, Niall y tú son los que más suelen juntarse. ¿Ellos participarán en alguna colaboración?

Yo diría que no, aunque realmente me siento muy orgulloso de mis chicos, pero no por el momento.

―Y para tu presentación en Lima, ¿Todas serán canciones de tus nuevas producciones?

Espero que mi público esté listo para el concierto que daré, porque pondré lo mejor de mí y del repertorio de mis canciones, y tal vez algún par de temas de One Direction.