Ha pasado más de una década desde que nació el fenómeno One Direction . La banda británica integrada por Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik y Liam Payne empezó su historia el 23 de julio de 2010 gracias a un programa llamado “The X Factor”. Pese a no ganar el ‘reality’ de canto, el grupo apostó por su talento. Es así que, posteriormente, fueron reclutados por una disquera y empezaron el largo –y complicado- camino hacia el estrellato. Tan solo tres años después, la ‘boy band’ –apadrinada por el productor Simon Cowell- ya era famosa en todo el mundo y miles de jóvenes pagaban por ir a sus conciertos. En ese contexto es que Sony Pictures ve una oportunidad y deciden grabar el documental “This is Us” (2013) para contar la vida en gira de la agrupación. Para conmemorar la década de su estreno, este especial retorna al streaming de la mano de Netflix este 1 de abril.

El documental llegó al público por primera vez el 29 de agosto de 2013 durante su estreno en el Reino Unido, evento al cual asistieron todos los integrantes de la banda. El mundo pudo ver en pantalla su concierto en la conocida Arena O1 de Londres, como parte de su segunda gira internacional “Take Me Home Tour”. Dirigida por el estadounidense Morgan Spurlock, los 92 minutos del documental tratan de mostrar la “esencia” del grupo.

Pero, años después, ya no todo era color de rosa. El 25 de marzo de 2015 se anunció que Zayn Malik daba un paso al costado para tentar otros caminos. “Me gustaría pedir perdón a los fans si les he decepcionado, pero tengo que hacer lo que siento que es correcto. Dejo el grupo porque quiero ser un chico normal de 22 años, que pueda relajarse y tener algo de vida privada”, aseguró el artista en su momento.

Una separación con sabor a despedida

Después de que Zayn decidiera continuar su carrera en solitario, Harry, Louis, Liam y Niall intentaron seguir ´remando el barco´ para darle a las fans lo que pedían. Pero, no lograron hacer por mucho tiempo más. Pasaron tan solo cinco meses, los cantantes comunicaron su separación ´temporal´ para enfocarse en sus proyectos.

“Si eres ‘ciego’, puedes pensar: Sigamos de gira. Pero todos pensamos en el grupo como para dejar que eso suceda [la pausa]. Te das cuenta que estás exhausto y no quieres agotar la creencia de las personas en ti”, aseguró Harry Styles años después.

(Foto: ROBYN BECK / AFP) / ROBYN BECK

Lo último que publicó el grupo en conjunto fue el videoclip de la canción “History”, donde recopilan imágenes de toda su historia como boyband: desde su participación en “The X Factor” hasta los encuentros con las fans en distintos países del mundo; incluyendo su visita a nuestro país en 2014 con el multitudinario recibimiento por parte de más de 5 mil fanáticas peruanas.

Caminos en solitario

De esa manera, llegamos al punto de que cada uno de los integrantes de One Direction optó por seguir construyendo sus caminos en la industria musical por separado. Cada uno quería experimentar en distintos géneros musicales y saltar al éxito con nombre propio. El primero en dar el paso, después de Zayn Malik, fue Niall Horan con el sencillo “This Town” en noviembre de 2016. A él le siguieron, en orden, Harry Styles con “Sign of the Times”, Liam Payne con “Strip That Down” y, por último, Louis Tomlinson con “Back to You”.

Para esta recapitulación de sus carreras como solistas, no podíamos dejar de lado a las fanáticas que los han seguido durante años. Ariana, una representante del fanclub Louis Tomlinson Perú, aseguró a Saltar Intro de El Comercio que al cantante le costó un año más que a los demás para continuar con su sueño, pero valió la pena porque lo considera como una persona “muy digna de admirar” y ha conseguido crecer musicalmente.

“Él nunca quiso hacer algo comercial, el pop no era lo suyo, entonces nunca se vio acá (en One Direction). Él quería el alternative indie o un rock. Entonces, recién en su último álbum fue que se animó a hacerlo y le va muy bien. Eso me llena de orgullo porque ahora él está haciendo lo que él ama que es la música. Me parece que es algo muy valiente de su parte y muy arriesgado. Si hubiera seguido en 1D nos estaríamos perdiendo todo este material”, precisó. Aunque, también reconoce que esa etapa de su vida hizo feliz a Louis como persona. “Él se sentía muy orgulloso y muy, muy feliz por lo que logró como One Direction. Siempre le ha encantado estar de gira, le gusta viajar, le gusta cantar frente a un montón de personas”, agregó.

El club de fans de Louis Tomlinson en una reunión. (Foto: Louis Tomlinson Perú)

Asimismo, conversamos con la presidenta del fanbase Harry Styles Perú quien comentó que, lo más curioso del grupo, es que el intérprete “Watermelon Sugar” tiene seguidores de distintos rangos de edad: desde los 14 o 15 años hasta personas que superan los 60 años. Esto se debería, según lo que han visto, es la que la letra de las canciones de este artista puede tomar distintos significados dependiendo de la persona que la escuche; habilidad que no todos los músicos tienen.

“Es (un método) que funciona, es algo que te permite a ti darle la connotación que quieras a sus canciones (…) Además, algunas chicas que están en la adolescencia ven en él la ´figura paterna´ que les gustaría tener porque (Harry) es una persona muy abierta y que está pendiente de la gente de su entorno”, dijo.

En ese mismo sentido, para las integrantes de este club de fans peruanas de Harry Styles, él tiene el poder de “unir a varias generaciones” en un solo espacio que –en este caso- es el mundo en sí; porque la conexión está en la música que él difunde. “Lo que hace Harry es encajar perfectamente con cualquiera porque no tiene esa limitación, no tiene un target de mercado. Tiene esa facilidad y es algo que permite que tú puedes tranquilamente estar en una actividad donde estás con alguien que te duplica la edad, pero tiene el mismo sentimiento, admiración y afinidad por el artista. Eso es lo que hace muy especial a la comunidad”.

Conexión con sus fans

Con el retorno progresivo de las actividades culturales después de la crítica situación que se vivió en el Perú por el COVID-19, también se anunciaron conciertos de grandes artistas internacionales. Entre ellos, estuvieron los de Harry Styles y Louis Tomlinson. El primero en pisar nuestro país después de ocho años, fue Tomlinson el 1 junio de 2022.

Ese día fue definido por la representante del fanclub Louis Tomlinson Perú como “el mejor día de nuestras vidas”. “Su personalidad habla mucho de sí mismo en la manera que se trata de los fans. Siempre trata de hacernos parte de cualquier proyecto que él haga (…) Louis fue increíble. Le encantó tanto la bienvenida en Perú que tuvo que tuitear sobre eso. Dijo que fue una muy buena bienvenida, además, él no había tuiteado sobre otros países. Para nosotros significó mucho”, puntualizó.

Louis Tomlinson durante su concierto en Lima (Foto: Move concerts)

Meses después, el 29 de noviembre, llegó el momento de que las fans de Harry Styles disfrutaran de su performance sobre el escenario montado en el Estadio Nacional de Lima. “Muchas se quedaron con la ilusión en el 2014, tenían una dependencia económica de sus padres y la limitante de que por más que quieran. Esta vez, varias logramos disfrutar el concierto. Además, sabíamos que una vez que esté fuera (de Perú), era muy probable que pasen por lo menos dos o hasta tres años para que regrese. Vamos a empezar a formar parte de lo que él mismo pregona: ayudar a la gente. Nuestra meta de este año es apoyar a la Fundación niños de cristal, estamos trabajando en eso”, finalizó.

Harry Styles en Lima. / Juan Carlos Fangacio

Pese a que no han vuelto a pisar terreno peruano, Niall Horan y Liam Payne también han continuado impulsando sus carreras. El primero, por su parte, anunció el próximo estreno de su tercer álbum como solista “The Show” para el próximo 9 de junio y, además, se desempeña como jurado en el programa “The Voice”. En tanto, el segundo, se encuentra trabajando en nuevo material, pero no ha revelado cuándo la lanzaría y sus seguidores continúan atentos a próximas noticias. Sin embargo, Payne se ha mostrado muy orgulloso de sus compañeros de banda a través de redes sociales: felicitó a Harry por el Grammy 2023 a Mejor álbum del año y acompañó a Louis Tomlinson en el estreno de su documental “All of Those Voices” (que llegó a salas de cine de Perú la semana pasada).

Después de analizar el panorama, cada uno de los integrantes de One Direction parece haber encontrado su propia fórmula del éxito; ya sea en el pop, el indie o incluso el rock. Y, principalmente, siguen teniendo a fanáticas alrededor del mundo que los apoyan. Por el momento, queda recordar lo que fue su ´boom´ en la industria musical con el documental “This is Us”, que se reestrena en Netflix este sábado 1 de abril.

“This is Us” Documental de One Direction Dirigido por Morgan Spurlock. Disponible en Netflix Latinoamérica desde el sábado 1 de abril.

