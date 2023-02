Libertad Palomo es la primera actriz trans en ser conocida y hablar abiertamente sobre el tema, aunque esto le afectó bastante ya que en el 2001 no era bien visto que una figura pública se declarara como mujer u hombre transgénero.

Una de las primeras en apoyarla fue Carmen Salinas, quien dijo: “Quiere ser ella, pues que sea ella, ella es Libertad”.

¿Quién es Libertad Palomo?

El actor Armando Palomo, quien se diera a conocer por ser un villanazo de las telenovelas de Televisa, dejó a todos boquiabiertos hace cerca de dos décadas cuando personificó a Bugambilia en la puesta en escena Aventurera, una producción de Carmen Salinas que vio pasar a gran cantidad de celebridades.

Ese proyecto fue la punta de lanza para que el famoso actor, quien es recordado por sus roles en La pícara soñadora y en Rosa Salvaje, cerrara un ciclo en su vida y diera abiertamente paso a su nueva personalidad e imagen como Libertad Palomo.

Jacqueline Arizmendi, como es su nombre oficial tras su cambio de sexo, se ha topado, desde entonces, con varios obstáculos por parte de la sociedad, del mundo laboral.

¿Por qué fue arrestada Libertad Palomo?

La famosa fue detenida por las autoridades por supuesta falsificación de documentos cuando intentaba viajar y mostró el DNI donde figuraba el nombre Jacqueline Arizmendi. Tras esto fue trasladada a la cárcel de Santa Martha Acatitla durante 24 horas y condenada a 3 años de prisión bajo fianza.

Armando Palomo estaba casado con la actriz Margarita Isabel

Cuando era Armando Palomo estuvo casado con la actriz Margarita Isabel, quien falleció el 9 de abril de 2017, a la que conoció en el año de 1985.

Ella era 15 años mayor que él, pero ese no fue un impedimento para que su historia de amor se desarrollara. Fueron novios, vivieron juntos y se casaron, pero se terminaron separando cuando él le habló abiertamente de sus preferencias sexuales.

Asimismo, contó que un día Margarita lo encontró probándose sus vestidos. “Le digo: ‘Me acabas de arruinar una sorpresa que te tenía, te iba a hacer una fiesta con personajes de Isabel de Inglaterra, me iba a disfrazar de Isabel’”, reveló en una entrevista.

Tras esto, y luego de muchos años, se sinceró con su esposa de ese momento y le confesó lo que pasaba en realidad.

“¿Te acuerdas que hace muchos años pasó esto? Yo necesito irme muy lejos de aquí porque he estado tratándome psicológicamente, he estado tratando de saber quién soy, me pasa esto desde muy temprana edad y me voy a enfrentar al infierno pero tú no puedes ir”, contó.