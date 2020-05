Los rumores de una separación entre Megan Fox y Brian Austin Green comenzaron a finales del 2019 y, finalmente, el actor de 46 años confirmó la noticia en uno de los episodios que conduce en su programa radiofónico titulado “Context”. Tras 10 años de matrimonio y tres hijos en común, la pareja decidió entablar una relación de amistad por el lazo de padres que los une.

El alejamiento entre los actores de Hollywood se intensificó tras la difusión de algunas imágenes de Megan Fox con el cantante Machine Gun Kelly juntos en un café. En aquel entonces, Brian Austin Green compartió en sus redes sociales un mensaje que parecía anunciar su separación definitiva de la actriz. “Al final, las mariposan se aburren de permanecer en una sola flor. Empiezan a sentirse asfixiadas. El mundo es grande y quieren experimentarlo”, escribió.

Esta vez, el protagonista de “Sensación de vivir” confirmó lo que era un secreto a voces desde finales de 2019, cuando Megan Fox regresó del rodaje en Puerto Rico de “Midnight in the Switchgrass” donde conoció al rapero de 30 años. De hecho, Brian Austin Green aclaró que fue en la misma época en la que ambos se separaron sin hacerlo público.

El actor se sinceró al respecto y contó detalles de aquel momento. “Ella me dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar'", contó.

“Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo. Y así hicimos", relató, aclarando que “no quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así. Eso es algo nuevo para nosotros”.

Según Brian Austin Green, Megan Fox y él ahora mantienen una amistad por el bien de sus tres menores hijos. “Hemos tenido una relación maravillosa. Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a una familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial”, dijo.

A pesar de esta buena relación, el actor confesó que aún le cuesta superar la ruptura. “Tengo un agujero en mi estómago. Realmente no quiero que Megan y yo nos llevemos mal. Ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso”, aseguró.

Como se recuerda, no es la primera vez que Megan Fox y Brian Austin Green toman distancia uno del otro. La pareja solicitó el divorcio en el 2015 y, ocho meses después, la actriz confirmó que esperaba su tercer hijo junto a Green. Ambos se conocieron en 2004 al compartir grabaciones en la serie “Hope & Faith”. Fox tenía 18 años; y Green, 30. A los dos años se comprometieron y se casaron, finalmente, en junio de 2010 en una ceremonia íntima en Hawai.

Sobre una posible reconciliación, Brian Austin Green dejó las puertas abiertas. “Quién sabe como acabará todo esto. Nos queda mucha vida por delante. Ahora los caminos empiezan a ir por separado; pueden volver a juntarse o puede que no. No lo sabemos, yo no lo se. No quiero hacer predicciones”, concluyó.