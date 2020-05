Megan Fox cumple 34 años rodeada de fama y fortuna, además del amor de su esposo Brian Austin Green y sus tres hijos. Pero la vida no siempre fue favorable para la actriz estadounidense. Su infancia estuvo marcada por problemas familiares, que se iniciaron con la separación de sus padres cuando era tan solo una niña.

Creció con su madre y su padrastro, quienes le dieron una educación estricta, bajo los principios de la fe Protestante. Alguna vez la actriz dijo que ambos no le dejaban tener novio, o invitar amigos a casa y vivió con su madre hasta que pudo reunir el dinero necesario para poder mantenerse por sí misma.

►“Dark”, temporada 3: todo lo que se sabe sobre la nueva entrega de la serie de Netflix

►Netflix: “White Lines” y todos los estrenos de la semana en series y películas | FOTOS

ETAPA ESCOLAR

Sus años en el colegio no fueron los mejores de su vida, y poco podían predecir sobre su futuro como actriz, a juzgar por lo que le pasó. En 2011, la actriz afirmó a la revista The Hollywood Reporter, que "nunca fui la chica guapa del colegio, con la que los chicos quisieran salir. Llevaba aparatos en la boca y me teñía el pelo de color naranja. No era de las populares, más bien era solitaria. Llegué al mundo del estrellato por otros motivos”, aseguró.

La etapa escolar de Fox fue difícil, fue víctima de bullyin. Relató a El Mundo: "Había unas chicas malísimas en mi colegio, por eso me fui a un instituto cristiano. Tenía 15 años y todas sabían que quería ser actriz. Una de ellas se vistió de cuero negro y decía para burlarse de mí: “Soy Megan Fox”.

LA ACTUACIÓN

Debutó con 15 años en la película “Holiday in the sun” (2001), donde interpretó a una heredera malcriada y rival del personaje de Ashley Olsen. Ese mismo año fue escogida para protagonizar la serie Ocean Ave (2002-2003). En 2003 fue invitada a “What I like about you” (episodio Like a virgin) ​ y actuó como extra en “Dos policías rebeldes II” (2003).

Fox logró mayor reconocimiento al interpretar a Mikaela Banes en “Transformers” (2007), papel que le supuso varias nominaciones a los premios Teen Choice Awards y que repetiría con Transformers: la venganza de los caídos.