La figura televisiva, Melissa Klug, aseguró que algunos futbolistas la invitan a salir pese a estar de novia con el futbolista Jesús Barco, situación que es información pública.

Así lo señaló en una extensa entrevista para el diario Trome, donde también aseguró que este año no se casará con el futbolista del Sport Boys debido a que tiene planes empresariales.

“Puedes creer que sí, son bien sinvergüenzas. (¿Futbolistas?) ¡Sí! , pero bueno, una ‘parchadita’ y ya. Yo (los parcho y no Jesús Barbo) solo ‘parchaditas’”, dijo la madre de cinco hijos y añadió que le cuenta a Jesús Barco sobre esas invitaciones a salir. “Él sabe todo y le digo: ‘Mira este, aquel’. No le oculto nada porque no me gustaría que me esté ocultando cosas o conversaciones con mujeres, para qué”.

“(¿Boda este año?) Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan. Sí, de eso se trata (de negocios), por eso vamos a esperar, no estamos desesperados tampoco”, aclaró Melissa Klug, quien añadió que no será la novia eterna “pero sí esperar porque una boda te demanda gasto”.

También dejó en claro que a sus 38 años no perdonaría una infidelidad como lo hizo en el pasado. Además, Jesús Barco tampoco perdonaría una infidelidad.

“Es que ya no estoy en edad, eso pasa una vez. La inmadurez, la edad, no sé, pongámosle 500 pretextos, pero hoy en día, a mis 38 años, no hay forma. Infidelidad: Es chau, mucho gusto fue un año y tantos lindos (recuerdos), así que adiós”, sostuvo.