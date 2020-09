Este 5 de septiembre, Michael Keaton cumple 69 años. Recordado por sus personajes en “Hambre de porder”, “El inquilino” y “El equipo genial”, el actor tuvo un papel más que memorable en la icónica cinta “Batman” (1989) de Tim Burton. En este último filme, el actor consolidó una gran carrera y grabó una oscura versión del ‘Hombre murciélago’.

A más de 30 años del lanzamiento de esta película, que significó un gran éxito para el ‘Caballero de la Noche’, recordaremos las curiosidades que todo fanático de Michael Keaton y Tim Burton desea saber sobre la película.

MICHAEL KEATON NO FUE LA PRIMERA OPCIÓN

Warner Bros tuvo grandes expectativas de la película desde la idea, por lo que quiso contar con Mel Gibson para el papel de ‘Batman’; sin embargo, el actor tuvo que rechazar el papel porque ya estaba comprometido con “Arma letal 2” (1989). En su lugar, un resistido Michael Keaton asumió el papel y lo demás es historia conocida.

CERO REFERENCIAS

Tim Burton logró imitar el estilo del cómic de Bob Kane y Bill Finger; sin embargo, ni él ni Keaton habían leído un cómic de Batman antes de rodar la película. Michael E. Uslan fue el encargado de darles material de referencia para la película.

“YO SOY BATMAN”

Al escuchar la icónica frase “Yo soy Batman”, muchos pensarían que estuvo pensado desde un primer momento; sin embargo, la icónica frase no es más que una improvisación de Michael Keaton. En el libreto original decía: “Yo soy la noche”. Un cambio breve, tal vez imperceptible en ese momento, pero que terminó siendo esencial.

EL TRAJE FUE UN PROBLEMA

Como es de conocimiento de todos, la película tuvo que sortear muchos problemas durante su rodaje, uno de ellos fue que el actor Michael Keaton no se sentía cómodo con el traje de Batman. ¿Era muy apretado? No, lo que sucede es que con el traje puesto no podía escuchar a sus compañeros, por lo que tuvo que repetir algunas escenas. Además, reconoció que llegó a padecer claustrofobia al ponerse el traje.

TRIUNFÓ EN TIEMPOS DIFÍCILES

La película estrenó en una época en la que el género de acción no era considerado por la Academia; sin embargo, la película de “Batman” logró convertirse en el primer filme del ‘Caballero de la Noche’ en ganar un Oscar en la categoría Mejor dirección artística.

REPITIÓ LA FÓRMULA

Michael Keaton tenía 40 años cuando hizo “Batman: Returns”, lo que le convirtió en el actor de mayor edad que había interpretado al personaje. Sin embargo, el record no duró ya que Ben Affleck tenía 41 años al ser anunciado como parte del elenco de “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

