Pimpinela, el popular dúo argentino conformado por los hermanos Joaquín y Lucía Galán, ofrecieron su primer concierto virtual el 28 de noviembre y transmitido desde Buenos Aires, capital de Argentina.

El diario El Comercio conversó con Lucía previo al recital y nos contó cómo ambos vivieron la cuarentena por la pandemia del COVID-19, cómo los afectó y algunos detalles poco conocidos, entre ellos, la historia detrás de la grabación de “Querida Amiga” junto a Diego Maradona.

¿Qué tan difícil ha sido para artistas como ustedes, acostumbrados a llenar estadios, adaptarse a la nueva realidad que trajo el COVID-19 y tener que trabajar bajo esta modalidad digital?

No queda de otra. A veces cuando uno no tiene demasiadas opciones o te adaptas y aprendes y avanzas, o te quedas colgado en el tiempo en todo sentido. Esta cuarentena sirvió para todos, para plantarnos ante estas situaciones que no manejamos y ver qué hacemos con eso, (ver) donde ponemos esa omnipotencia, nuestra soberbia de creer que podemos manejar todo, y soltar y avanzar. Nosotros hemos hecho lo mismo, hemos aprendido, hemos investigado como era esto tecnológicamente, de qué manera podíamos darle la mejor calidad de un espectáculo al público y cuando -sobre todo mi hermano y todo su equipo de trabajo- vieron que estaban las condiciones dadas, ahí avanzamos y empezamos a hacerlo realidad. Nos hemos tenido que adaptar poniendo la esperanza en un futuro, a partir de mayo del año que viene, que es cuando reiniciaremos la gira a nivel personal ya con público y todo lo demás.

Podríamos decir que el 2020 ha sido el año más difícil de sus carreras por el tema de la pandemia

No podemos personalizarlo de tal manera. Nuestra carrera -queda mal que lo diga yo- pero gracias a lo bien que nos ha ido y lo exitosa que es, hemos podido vivir tranquilamente al contrario de mucha gente que ha perdido sus trabajos y no ha podido sostenerse económicamente. Quizás a nivel personal sí fue un año muy difícil porque perdimos a nuestra madre, pero eso fue en enero y pudimos acompañarla y despedirla, a diferencia de tanta gente que no pudo hacerlo con sus seres queridos. Nosotros tuvimos que parar y enfocar nuestras emociones y pensamientos para otro lado pero no es algo que haya perjudicado nuestras carreras ni nuestra salud ni nada.

Ustedes grabaron la canción “Querida amiga” con Diego Maradona, quien recientemente falleció. Puedes contarnos cómo surgió la idea?

Con Diego (Maradona) hemos grabado en el año 86, en Milán, una canción que nació de una forma muy casera. La compuso mi hermano para regalársela a su madre, a Doña Tota, y él (Diego) vino a casa a comer después del Mundial de México donde Argentina salió campeón y la escuchó y dijo: “Grabémosla para todas las madres, no solo para la mía o la de ustedes y hagámoslo en un disco”. Nos llamó la atención eso que quiso y salió de él y así grabamos la canción que está en español, italiano y portugués. Tenemos recuerdos muy lindos de una etapa de Diego que compartimos muchos momentos juntos.

Muchos artistas han usado los meses de la cuarentena por la pandemia del coronavirus para componer nuevas canciones... ¿Ustedes lo han hecho? ¿Tienen planeado el lanzamiento de un nuevo disco, quizás el próximo año?

En la pandemia se tuvieron que hacer muchas cosas: mi hermano tuvo que reacomodar las giras que teníamos para Estados Unidos, Colombia, Perú, España, y muchísimos otros países. Él compuso dos canciones, una que es esta “2020, el año que se detuvo en el tiempo”, que mañana la vamos a interpretar, y compuso también una canción dedicada a nuestra madre que se llama “Siempre vivirás dentro de mí”, que seguramente formarán parte del disco que saldrá el año que viene, que cumplimos 40 años, así que será un año de festejo y de sorpresas , de cantar canciones con artistas queridos y de muchas cosas más.

Ustedes siguen vigente hasta la actualidad, pero llega el momento en el que algunos artistas piensa en el retiro... ¿Esa idea ronda por sus cabezas o seguiremos escuchando a Pimpinela por mucho más tiempo?

No ha pasado esa idea por nuestras cabezas. Seguimos teniendo, gracias Dios, mucho trabajo, muchas giras. La gente sigue acudiendo a nuestros conciertos, que hoy en día eso es lo que hace que un artista perdure, porque hay muchos artistas que pueden tener convocatoria en las redes o mediáticamente, pero después no son vendedores de tickets a la hora de ir a verlos a un concierto. En nuestro caso seguimos contando con esa bendición así que si Dios quiere habrá Pimpinela para rato.

