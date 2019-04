Sheyla Rojas le responde a Pedro Moral: "Yo no soy una persona frívola" | VIDEO

Sheyla Rojas reapareció en televisión luego de las declaraciones de Pedro Moral, su ex prometido en matrimonio, en "El valor de la verdad". Con el rostro desencajado, la conductora dio su versión sobre algunas de las 20 preguntas que respondió el empresario en el programa conducido por Beto Ortiz.

La ex 'guerrera' fue enfática al descartar que su compromiso se haya cancelado por intereses económicos y dijo lamentar que su ex la haya dejado como una mujer interesada en TV.

"Es es totalmente mentira (no lo dejé porque no era millonario). Gracias a eso que él ha dicho yo he sido atacada y tachada de una manera tan fea. Yo no me considero una persona frívola. Mi relación no terminó porque él tenía o no plata. Me parece absurdo, tonto (que se diga eso)", afirmó Rojas.

"Yo soy consciente y sé las cosas que en una pareja se dan. A veces tienes, a veces no. Yo soy una persona que ha venido de abajo y considero que en esta vida lo importante no es solamente el tema de la plata. Si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en nuestras formas de pensar y de ver la vida. Uno a veces piensa que todo es color de rosa pero va pasando el tiempo y vas viendo que, para tomar la decisión de dar el siguiente paso, debe estar seguro que esa relación va a ser para toda la vida y yo no sentí que iba a ser así", declaró la rubia.

CONVERSARON DESPUÉS DE "EVDLV"

La conductora de TV también reveló que se comunicó telefónicamente con Pedro Moral luego de "El valor de la verdad". Sheyla Rojas dijo que también habló con él cuando se anunció un 'ampay' suyo con Doménica Delgado poco después de que se confirmara la cancelación de su compromiso en matrimonio.

"Yo no quería que se exponga nuestra relación, que nos peleemos, que lleguemos a este punto de que se cuenten detalles, yo quería que mantengamos un vínculo de amistad", afirmó. "Ayer (domingo) he conversado con el después de todo lo que se ha sentado a decir y le dije: 'si tú querías librarte de esos demonios, me hubiera llamado, me hubieras escrito y hubiéramos conversado'. Porque yo jamás le negué la posibilidad de conversar. Cuando salió el 'ampay' (con Doménica) también le escribí y le dije que yo no iba a opinar y me bloqueó y me eliminó", contó.

LO QUE MÁS LE DOLIÓ

Sheyla Rojas también confirmó lo que declaró Pedro Moral la mañana de este lunes en "Mujeres al mando": que lo que más le afectó de su participación en "El valor de la verdad" fue que mencionara a Antoñito Pavón, el hijo de la conductora de TV.

"Me partió el corazón que mencione a mi hijo en ese programa, no lo voy a permitir porque no es justo, él no tenía que verse vinculado en esto que es de dos personas adultas", afirmó Rojas.