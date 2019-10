Los actores Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo sellaron su historia de amor dándose el sí en el altar, en una hermosa ceremonia que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia.

La pareja estuvo acompañada por sus familiares y amigos cercanos. Y como era de esperarse también estuvo presente parte del elenco de “Sin senos sí hay paraíso”, tales como Gregorio Pernía (“El Titi”), Roberto Manrique (Santiago Barrera) y Javier Jattin (Tony).

- Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: el papá de la actriz, el gran ausente en la boda | Padre de Carmen Villalobos murió

- Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, ¿cómo se conocieron los actores? Esta es su historia de amor

Sin embargo, uno de los momentos más esperado de la noche fue el baile protagonizado por los novios. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo brindaron todo un espectáculo al bailar diversos ritmos.

Medios internacionales han compartido a través de Instagram, videos donde vemos a la pareja dando lo mejor de sí en la pista de baile, mientras que el público presente no dejaba de aplaudir y gritar eufóricamente.

“No podía faltar el baile de los novios. Como sabemos a @cvillaloboss y a @sebastiancaicedo les fascina bailar y se lucieron en la pista. #BodaCarmenySebas”, fue la leyenda con la que Telemundo compartió un video de la actriz colombiana junto a su esposo.

A través de las redes sociales también circula un video en el que Carmen Villalobos baila con el popular “Titi” de la serie colombiana.

El actor colombiano llegó a la boda con su esposa, Erika Farfán, y compartió varias fotos y videos de la boda de su compañera.

Carmen y Sebastián se conocieron en el set de grabación de la novela “Nadie es eterno en el mundo”, que fue emitida entre el 2007 y el 2008. Y posteriormente, se reencontraron en la despedida de “Sin senos no hay paraíso”, ahí él le preguntó por su novio y ella le dijo que habían terminado. Sebastián no desaprovechó la oportunidad y al siguiente día la llamó para invitarla a salir.

Durante una entrevista en “Don Francisco Te Invita”, la actriz colombiana contó que “Sebastián es de los poquitos hombres que existen, de los detallistas que están pendientes de las mujeres. No necesita que sea una fecha especial para ser especial. Es de los que envía flores, hoy por hoy con la tecnología: los mensajes, las palabras hermosas que me da en los buenos momentos y en los no tan buenos”.