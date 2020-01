Sea cual sea tu opinión sobre el fútbol americano, es indudable que los Super Bowl son eventos glamorosos y, usualmente, memorables. Pero hay un incidente que quedará grabado en la historia del evento deportivo por lo infame del asunto: el desastre de vestimenta que sufrió Janet Jackson durante su acto con Justin Timberlake.

Era el 1 de febrero del 2004 y en el Super Bowl se celebraba en Houston, Texas, donde se enfrentaban las Carolina Panthers y los New England Patriots en una contienda finalmente ganada por los segundos. Llegado el medio tiempo, mientras los jugadores tomaban un breve descanso, todo estaba preparado para que Janet Jackson empezara su concierto.

Enérgica, la cantante salió al escenario. Después de interpretar varios temas como "All for You", "Rhythm Nation" y "The Knowledge", el cantante Justin Timberlake apareció por sorpresa para interpretar con Jackson la canción "Rock Your Body".

Como estaba planeada, la coreografía de este número consistía en una serie de movimientos sugestivos entre ambos artistas, llegando a su clímax cuando, mientras Timberlake cantaba "I'm gonna have you naked by the end of this song" ("te tendré desnuda al final de la canción"), le arrancaría parte del disfraz de Jackson, dejando ver su sostén. Sin embargo, una falla de vestuario causó que lo que se revelara fuera el seno derecho de la cantante, aunque con el pezón cubierto por joyería.

El incidente, titulado 'nipplegate', causó revuelto alrededor del mundo, aunque la mayoría de las quejas se centraron en los propios Estados Unidos. CBS, la cadena de televisión que transmitió el incidente y que organizó el espectáculo a través de su compañía hermana MTV, recibió una multa de US$550 mil, aunque un juzgado terminó por anular el castigo. En el entonces naciente internet, el incidente y el nombre de Janet Jackson se convirtieron en el término más buscado del mundo en los años 2004 y 2005.

‘Nipplegate’ también tuvo serias represalias para la carrera de Janet Jackson, a quien se le prohibió actuar en más ediciones del Super Bowl, así como la emisión de sus videoclips y música en todas las propiedades de Viacom, dueño de CBS y MTV. Justin Timberlake salió menos afectado del incidente, lo que le valió el apelativo de 'hombre de teflón' por la manera en que ninguna de las acusaciones se le terminó 'pegando'.

El Super Bowl 2020 será este domingo 2 de febrero a las 7:30 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. En Latinoamérica podrá ser visto a través de los canales de cable Fox Sports y ESPN.

