No es un secreto que Thalía tiene una gran cantidad de seguidores tanto en Instagram como en Tik Tok, a quienes divierte y sorprende con sus videos y fotografías. Recientemente, la artista mexicana está dando de qué hablar tras complacer un pedido de una fanática.

A través de Tik Tok, una seguidora le pidió a Thalía que recreara su personaje de Bella Aldama, de la telenovela “Marimar”, que protagonizó hace 26 años al lado de Eduardo Capetillo.

En el video publicado en Tik Tok, la intérprete de “No me acuerdo” mostró a sus fans cómo -con las cosas que tenía en su alcance- recreó el look de Bella Aldama. Incluso, usó un spray bronceador de piernas para pintar su cabello y así tener el característico mechón rubio del personaje.

Debido a que no tenía aretes como los que usaba el personaje, Thalía improvisó usando un anillo enorme. Completó su outfit con un collar de perlas y un ajustado vestido negro.

“Siempre los leo. Y este comentario me encantó. Traté de hacer el look con lo que tenía a la mano en donde me encuentro. Nada mal, ¿no? Me divertí”, fue la leyenda con la que acompañó su publicación.

El clip cuenta con más de un millón de reproducciones y más de 14 mil comentarios. Sus fanáticos se mostraron emocionados con la transformación de la artista mexicana, además resaltaron su belleza.

“Años después y Thalía sigue igual”, “Me encantó”, “Qué bella. Sus ganas de hacerlo y con lo que tenía a la mano”, “No manches, está bien bonita aún”, “Sigues hermosa, pasa la receta para la juventud eterna”, son algunas reacciones de sus fans.

@thalia Siempre los leo! Y este comentario me ENCANTO! Trate de hacer el look con lo que tenia mano en donde me encuentro. Nada mal no?!😜🤣 Me divertí! 👏🏼 ♬ Coffee for Your Head - Vinyll

