Instagram: Thalía recuerda a su primer gran amor con emotiva canción | VIDEO

Thalía compartió a través de su cuenta de Instagram un extracto de "Sangre", su recordado éxito de principios de los noventa, un tema que se sabe, le compuso la mexicana a Alfredo Díaz Ordaz, su novio y productor musical de aquella época y fallecido de una hepatitis fulminante.

"Hay canciones que se quedan para siempre y "Sangre" es una de ellas. Esta canción la escribí en un momento en que entendí de qué trataba el amor. Un amor que viene de otras vidas, de otros espacios, de otros momentos, de otras reencarnaciones y que no es un amor temporal que ni la materia ni el tiempo puede destrozar y esta canción la compuse en toda esta analogía que era el amor para mi en esa época así que aquí esta para ustedes "Sangre", de mi sangre", se escucha decir a Thalía en el clip de un minuto de duración donde se ve a la cantante cantando el tema mientras conduce su automóvil.

"...Cuando la compuse, supe que era especial y que pondría en palabras alivio a tantos corazones rotos, pero en un lenguaje liberador y tranquilizante para el alma. Este #TBT es para mis #sangre fans. Enjoy!!! ❤❣ ¡Sintoniza esta noche mi canal de @YouTube a las 8pm y a las 8:15pm EST para que veas los dos videos que subirán a la playlist #TRetro! Tune in to my #YouTube channel tonight!", se lee en la leyenda del mencionado video.

Sobre la relación de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz se ha comentado mucho pues fue bastante polémica para la cantante. Ella tenía 19 años cuando el productor musical, que le produjo a esta su primer disco en 1990 comenzaron a salir como pareja en medio de especulaciones alrededor de infidelidades por parte de él pues este era casado.

Además, la diferencia de veinte años entre los dos también hizo que los ojos de la prensa cuestionara su cada vez más intensa relación. Esto sumado a la vida de excesos en drogas y alcohol de Díaz Ordaz.

Muerte repentina

"Estábamos comiendo y de repente mi mamá me pasa un celular con la cara toda desencajada... entonces me dan la noticia de que acababa de fallecer", relató. "Lo primero que hice fue echarme a correr... me senté en un árbol y me puse a llorar, y recuerdo que le dije 'espero que estés bien, donde quiera que estés'", declaró la cantante en entrevistas de la época.

"En ese momento ese árbol comenzó a moverse por el viento y cayeron flores, muchas florecitas chiquititas", contó Thalía al programa 'Mentiras y verdades' en 2008. "Recuerdo que eso fue como un alivio, como él diciendo 'estoy bien, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, estoy bien', me regresó el alma al cuerpo", agregó la cantante.