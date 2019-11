Will Smith, el reconocido actor de 51 años, fue la figura de la película “El Día de la Independencia” en 1996, consolidando su estatus como una estrella de taquilla. Sin embargo, el actor sorprendió al público cuando se supo que no sería parte de la secuela del 2016 y las razones han salido a la luz este año tras unas declaraciones del director de la película.

La película “Independence Day: Resurgence” (“Día de la Independencia: El Contraataque” en español) se estrenó en 2016 y aunque era una de las películas más esperadas de ese año, resultó un fracaso en la taquilla. La producción no fue bien recibida por la crítica y recaudó poco dinero.

En un inicio, el “Día de la Independencia: El Contraataque” iba a contar con la participación de Will Smith pero, para sorpresa de todos, el actor no formó parte del proyecto ¿Por qué?

Will Smith en el "Día de la Independencia" de 1996. Foto: AFP

El director de la película Roland Emmerich dijo inicialmente que Will Smith era demasiado caro para el proyecto, pero luego dijo que el actor optó por no estar en la película. Recientemente, en una entrevista, se contó más detalles de esta decisión que provocó muchos cambios en la producción cinematográfica.

Como sugiere el título, se suponía que “Independence Day: Resurgence” continuaría con la taquillera primera parte de ciencia ficción y la presentaría a una nueva generación de cinéfilos. Sin embargo, las cosas no resultaron según los planes del director del proyecto.

Roland Emmerich, en una entrevista, contó que lamenta haber hecho la película de 2016, particularmente después de que la estrella original del “Día de la Independencia”, Will Smith, abandonó la producción.

Will Smith decidió no participar en el “Día de la Independencia 2” para actuar en otra producción. Foto: AFP

“Solo quería hacer una película exactamente como la primera, pero luego, en medio de la producción, Will optó por no participar porque quería hacer Suicide Squad”, dijo Emmerich a Yahoo Movies UK en una entrevista reciente.

“Debería haber dejado de hacer la película porque teníamos un guión mucho mejor. Después tuve que, muy rápido, improvisar otro guión juntos. Y debería haber dicho 'no', porque de repente estaba haciendo algo que me criticaba, una secuela”, explicó.

"La vida a veces sucede de cierta manera ... pero siempre me han gustado las películas estadounidenses y nunca pude entender otra cosa", agregó.

“Independence Day: Resurgence” de 2016. Foto: AFP

20 años después de la película original del “Día de la Independencia”, “Resurgence” se centró en una segunda invasión alienígena de la Tierra y protagonizó a Jessie Usher como el hijo del personaje de Smith. Se explicó que el personaje de Smith murió años antes de los eventos de Resurgence.

En 2013, sin embargo, Emmerich le dijo a EW que no quería a Smith para la secuela. “Es demasiado grande para una película como esta”, dijo el director. “Sería una película de Will Smith. Es el Día de la Independencia. Y este día no siempre fue sobre una persona. Siempre fue una cosa grupal. Y [Will] es una estrella demasiado grande ", señaló en ese entonces.

La próxima película de Roland Emmerich se llama “Midway” y se estrena el 8 de noviembre.

Por su parte, Will Smith regresa a la pantalla grande en enero del 2020. Sony lanzó el tráiler de “Bad Boys For Life”, la nueva entrega de los “policías rebeldes” Mike Lowrey y Marcus Burnett, interpretados por Will Smith y Martin Lawrence.

Recientemente, el actor compartió a través de su cuenta de Instagram una colonoscopía que se realizó por recomendación de su doctora Ala Stanford. Y, fiel a su estilo, Smith planea animar a sus seguidores a que se hagan el examen con el ejemplo.

Sobre todo porque gracias a la prueba le detectaron a tiempo un pólipo precanceroso que le extirparon durante el examen.

Pese a que la finalidad del video es generar conciencia sobre la prevención de enfermedades, Will Smith no dejó nunca de lado su sentido del humor e hizo del clip una experiencia divertida.