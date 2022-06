Kukuli Morante reapareció en televisión y lo hizo caracterizada como ‘La Gladys’, su recordado personaje en “Al fondo hay sitio”. La actriz fue invitada al programa “América Hoy” y contó detalles sobre su posible ingreso a la serie.

La actriz hizo su aparición en el set de televisión bailando al ritmo de música de la selva. Al ser consultada por su posible regreso a “Al fondo hay sitio”, Morante aseguró que todavía no la han llamado.

“Ñañita, yo lo que creo es que le han mandado un chasqui a la ‘Gladys’, no llega todavía a la selva. No llega el mensaje. Ya llegará”, manifestó Kukuli Morante, quien aseguró que todavía no la han llamado para ser parte de la serie.

Asimismo, fue consultada por el posible regreso de ‘Miguel Ignacio de las Casas’ (Sergio Galiani). “Donde estará, quizás está escondido... Nuevas construcciones está haciendo allá, un rascacielos está haciendo hasta arriba”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO Kukuli Morante sobre el regreso de "La Gladys" a Al fondo hay sitio

Como se recuerda, la serie “Al fondo hay sitio” logró picos de más de 30 puntos de rating en su episodio de estreno. Además, en sus dos primeros capítulos reveló la vida que ahora lleva la familia ‘Gonzales’ junto a ‘Francesca Maldini’. Conforme pasan los episodios van apareciendo nuevos personajes.