Alejandra Baigorria se animó a opinar sobre los recientes enfrentamientos públicos que han protagonizado Christian Domínguez e Isabel Acevedo a raíz de un Tik Tok publicado por la bailarina.

La integrante de “Esto es Guerra” sostuvo que conoce muy bien al cantante de cumbia desde años atrás, incluso desde que inició su romance con la modelo Vania Bludau.

"Voy a ser bien clara y no porque ‘Chabela’ sea mi amiga, sino porque a este chico (Christian domínguez) le conozco A, B, C y D desde que estuvo con mi amiga Vania (Bludau) hace años, así que conmigo no se va a hacer el santito y querer dejar mal a las otras personas”, dijo la también empresaria.

Además, aseveró que el cantante siempre actúa de la misma manera en todas sus relaciones. “Sus tácticas, estrategias y emociones medias raras que tiene con todas las chicas no me las va a decir a mí”, agregó.

Baigorria exigió al cumbiambero que deje hacer comentarios sobre lo que sucedió mientras mantuvo una relación con Isabel Acevedo. “Te digo que como hombrecito que eres, te pongas los pantalones, cierres el pico y sigas con tu relación que la que te acepta. De verdad, para mí, lo que estás haciendo está mal, se ve horrible”, mencionó la modelo.

Alejandra Baigorria le responde a Christian Domínguez