Alyssa Milano: "Bill Clinton debió ser investigado por su conducta sexual"

La estrella Alyssa Milano, integrante activo del movimiento Me Too, señaló que el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, debió ser investigado por el FBI por su conducta sexual cuando ejercía el cargo.

En una entrevista con CNN, la actriz habló del caso de Christine Blasey Ford, la mujer que denunció al juez y candidato a la Corte Suprema de EE.UU., Brett Kavanaugh, por abuso sexual.

Al comentar cómo se manejaron las acusaciones contra el juez Kavanaugh, el periodista Chris Cuomo le preguntó si el candidato a la Corte Suprema debería recibir "el beneficio de la duda", tal como lo recibió alguna vez Clinton. El ex presidente afrontó la demanda por acoso sexual interpuesta por Paula Jones, exempleada del estado de Arkansas, que se saldó con un acuerdo entre las partes para pagar a la litigante 850.000 dólares a cambio de retirar un recurso de apelación.

"No creo que Bill Clinton debiera haber obtenido el beneficio de la duda, viéndolo en retrospectiva", dijo Milano sobre Clinton. "Creo que como nación estábamos en un momento diferente. Creo que las mujeres estaban siendo silenciadas continuamente", aseguró.

Asimismo, lamentó el doble estándar respecto a estos temas.

"Creo que le dimos el beneficio de la duda y probablemente deberíamos haber investigado las acusaciones contra Clinton también", reconoció. "Esto no es para mí una política partidista. Se trata de la humanidad", señaló Milano.