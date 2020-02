Andrea Llosa se sumó a la lluvia de críticas que ha recibido Nicola Porcella, tras el desatinado comentario que dirigió en vivo a Karina Rivera, su compañera en la conducción, la tarde del último lunes en el estreno del programa “Todo por amor” que se transmite por Latina.

La periodista utilizó su cuenta de Facebook para compartir el video del vergonzoso momento y también arremeter contra la actitud del exguerrero quien -según su opinión- ha demostrado que no está preparado para asumir el reto de conducir un programa televisivo.

“Nicola Porcella siempre me ha parecido una persona desequilibrada emocionalmente. Se ha esmerado es demostrar arranques de patanería y reacciones violentas de un hombre que está bastante lejos de respetar a una mujer. Pero lo que hizo ayer en su nuevo programa de televisión es realmente vergonzoso, ofensivo y demuestra que no tiene ni talento ni gracia para conducir un programa”, escribió inicialmente junto al clip.

“Hacer una ‘broma’ tan estúpida, solo revela que no tiene recursos ni agilidad mental para ‘animar’ un programa de televisión (y en vivo todavía). Qué manera tan tonta de arruinar y desperdiciar una nueva oportunidad. Bueno, y por Karina, lo lamento. La respeto y le tengo mucho cariño, no merecía tener un compañero así en la conducción”, finalizó la conductora de “Nunca más”.

¿Qué dijo Nicola Porcella?

La tarde del último lunes se estrenó “Todo por amor”, reality en el que un grupo de de 14 hombres y mujeres de diferentes edades participan en busca del amor, el cual se transmite por la señal de Latina y es conducido por Nicola Porcella y Karina Rivera.

Todo marchaba bien en el programa hasta que uno de los participantes se animó a lanzar un halago a la exesposa de Orlando Fundichely, hecho que fue del agrado del exintegrante de “Esto es guerra” y lanzó un comentario bastante polémico.

“Producción a mí no me moleste. Espérense vamos hacer algo acá porque aquí nadie se gilea a Karina (Rivera) más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, señaló Nicola Porcella en plena transmisión en vivo. Karina Rivera no contestó a las palabras de su compañero y solo atinó en sonreir frente a cámaras.