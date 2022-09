La conductora Andrea Llosa habló por primera vez para las cámaras de “Amor y Fuego” y se refirió a la supuesta rivalidad que hay entre ella y Magaly Medina por el rating de sus programas en ATV.

La presentadora de “Andrea” descartó una enemistad con la ‘Urraca’ y minimizó la supuesta guerra de indirectas que habrían mantenido ambas por la sintonía de sus respectivos programas.

“No estamos para idioteces, de verdad, hay cosas más importantes, como trabajar todo el día aquí. Esta no es una monarquía y no existen reinas en la televisión ni nada, pero yo no tengo ningún problema con ella (Magaly Medina), la verdad, o sea ni la veo”, afirmó.

En otro momento, Andrea Llosa consideró que es una “huachafería” que una figura pública se catalogue con la reina de un canal por el número de audiencia. “ No hay reinados, es una huachafería ... Creo que todos hacemos un esfuerzo grande, la competencia, en realidad, está. Yo compito con otros canales... pero no competimos con las personas del mismo canal. En esto de la televisión no hay reinados... un día estás arriba, otro día estás abajo, es una chamba de día a día”, precisó.

Quiere amistar a Magaly y ‘Peluchín’

Luego de aclarar que no compite con figuras del mismo canal, Andrea Llosa sorprendió al señalar que podría ser la mediadora para ponerle fin a la enemistar entre Magaly Medina y Rodrigo González.

“Si quieren los amisto también a ellos. ¿Los podemos amistar? ¿Está el conciliador?”, señaló diciendo entre risas.