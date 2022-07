El cantante Bryan Arámbulo visitará por primera vez el set de “En esta cocina… Mando yo” este domingo 31 de julio, y junto a su mamá, se enfrentará a Hugo García quien también estará acompañado de su progenitora.

Tras esta divertida experiencia, el artista huachano elogió al integrante de “Esto es Guerra”, sin embargo, aclaró que lo supera ampliamente en habilidades culinarias.

“Hugo García es un amor de persona, igual que su mamita, pero en la cocina estaba perdido”, precisó el intérprete del “No voy a llorar”.

El cumbiambero aseguró que sus dotes en el rubro gastronómico no son recientes pues aprendió a cocinar desde que era un niño.

“Tengo 25 años y vivo solo, así que yo sé cocinar, mi mamá me ha enseñado a cocinar desde pequeño, ella me ha enseñado a ser muy independiente. Yo conquisto y encanto por el estómago, me salen muy bien el pollo el broaster y los tallarines”, acotó.

Por otro lado, Bryan Arámbulo adelantó que próximamente lanzará nuevos temas para el deleite de sus seguidores. “Estamos produciendo temas inéditos, trabajando de la mano de artistas internacionales, nuestra mirada va hacia el extranjero, tenemos una producción de primera, estoy muy agradecido con los promotores que apuestan por mí”, acotó.