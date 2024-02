Christian Domínguez dejó en claro que le fue infiel a Pamela Franco en más de una oportunidad. Tras lo dicho por Mary Moncada y Alexa Samamé, Janet Barboza le preguntó al cantante si más mujeres aparecerían para contar que tuvieron una aventura con él, a lo que respondió de una forma contundente en “América Hoy”.

“Me he equivocado más de dos veces, muchas veces. Desde que me mandan un mensaje y coqueteo me he equivocado, hay que ser generales, no por el hecho que me encuentro es una equivocación”, señaló Domínguez.

“Lo que me pasa a mí es un tema que tengo que encontrar que sucede. Ya estoy en manos que me están ayudando para saber que me pasa, porque puedo arriesgar a mi familia”, añadió.

Como se recuerda, dos mujeres señalaron haber mantenido relaciones con Christian Domínguez. La primera fue Mary Moncada, empresaria que radica en Estados Unidos, pero que aseguró que había tenido relaciones sexuales con Domínguez en su camioneta.

Por otro lado, la joven chiclayana Alexa Samamé también salió a revelar que había mantenido una relación con Christian Domínguez mientras él estaba con Pamela Franco. La joven presentó chats y audios que demostraban las conversaciones subidas de tono con el cantante.

Cabe señalar que, tras darse a conocer estos hechos de infidelidad, Pamela Franco emitió un comunicado anunciando de forma contundente el fin de su relación con Christian Domínguez. Además, pidió respeto hacia su menor hija, a quien busca proteger a toda costa de los comentarios.